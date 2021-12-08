«أدنوك للتوزيع» توسّع خدمة توصيل أسطوانات الغاز عبر تطبيقها الذكي

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

وسّعت شركة «أدنوك للتوزيع» خدمات توصيل أسطوانات الغاز المسال بإضافة 30 شاحنة جديدة إلى أسطول شاحناتها، المكون من 17 شاحنة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز خدمات توصيل أسطوانات الغاز حتى أبواب منازل العملاء في أبوظبي، في غضون ساعة من استلام الطلب.

وأوضحت الشركة، في بيان، أنه أصبح باستطاعة الأفراد والعملاء التجاريين الطلب عبر تطبيق «أدنوك للتوزيع» المحدّث، إلى جانب إمكانية استخدام خدمة الطلبات الفورية من خلال الطلب عبر وكلاء التوصيل المحليين.

كما يستطيع العملاء تسديد رسوم الخدمة باستخدام محفظة أدنوك أوالبطاقة المصرفية، عبر التطبيق الذي يتيح إمكانية التتبع المباشر للطلبات، ما يضمن توصيلها في غضون ساعة، إضافة إلى اكتساب نقاط «مكافآت أدنوك» مع كل طلب.

ويتم إيصال أسطوانات الغاز بوساطة خبراء الشركة المدربين، الذين سيقومون بتسليم وتركيب الأسطوانات لضمان الالتزام بأعلى معايير الصحة والسلامة في جميع الأوقات.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك للتوزيع»، المهندس بدر سعيد اللمكي: «ندرك تماماً أهمية سهولة الحصول على الخدمة بالنسبة لعملائنا؛ وبالتالي فإن توسعنا في خدمة توصيل أسطوانات الغاز وتعزيزها رقمياً، يهدف إلى جعل منتجاتنا وخدماتنا متاحة على أكبر نطاق ممكن».

وتتوافر خدمة توصيل أسطوانات الغاز المسال حالياً بعدد من المناطق المختارة في أبوظبي، وتمثل أحدث خدمة رقمية تقدمها الشركة لضمان راحة عملائها.

وفي عام 2020، أطلقت «أدنوك للتوزيع» خدمة توصيل الطلبات من متاجر «واحة أدنوك»، ما أتاح للعملاء إمكانية طلب المنتجات من متاجرنا في جميع أنحاء الإمارات لتصلهم مباشرة حتى أبواب منازلهم عبر شركتَي التوصل «طلبات» و«كاريدج».

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