مجموعة الإمارات تعتزم توظيف 500 متخصص في التكنولوجيا خلال 6 أشهر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت مجموعة الإمارات اليوم، عن أنها تعتزم توظيف 500 متخصص في تكنولوجيا المعلومات خلال الأشهر الستة المقبلة، لبناء خط مواهب خاص بها من ذوي الخبرة في مجالات مختلفة، بما في ذلك الأمن السيبراني وإدارة المنتجات التقنية، والممارسات التي تجمع بين تطوير البرمجيات وعمليات تكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى الحوسبة السحابية الهجينة، والعمارة الحديثة وهندسة البرمجيات وإدارة الخدمات ومقر العمل الرقمي والتوصيل السريع والابتكار.

وأفادت المجموعة في بيان، أنها تعمل على توفير فرص لمتخصصي تكنولوجيا المعلومات للانضمام إلى عالم الطيران والسفر، وذلك لخدمة التطور التكنولوجي واستخدام التطبيقات على نطاق واسع في مختلف الأدوار عبر أعمال المجموعة، التي تضم «طيران الإمارات» أكبر ناقلة دولية في العالم طيران الإمارات، و«دناتا» التي تعد واحدةً من أكبر مزودي الخدمات الجوية الشاملة في العالم.

وأكدت أنها تهيئ بيئة تقنية ديناميكية ومتنوعة، تقدم فرص نمو وظيفي لخدمة متطلبات B2C (من الشركات للعملاء) وB2B (من الشركات للشركات)، مشيرة إلى أنها تدعم أكثر من 40 شركة وعلامة تجارية مختلفة في دبي والعالم.

وذكرت المجموعة أنه علاوة على برامجها الداخلية الخاصة، فإنها استثمرت أيضاً في عدد من برامج الابتكار مثل مختبر الطيران

«Aviation X-Lab» بالشراكة مع «جنرال إلكتريك» و«إيرباص» و«ثاليس» و«كولينز إيروسبيس» وحاضنة انطلاق بالشراكة مع «أكسنتشر» و«مايكروسوفت».

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في «طيران الإمارات»، عادل الرضا، إن «مجموعة الإمارات تواصل الاستثمار في التقنيات وإدخال الحلول المبتكرة القائمة على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والحلول الذكية، وذلك لتقديم منتجاتنا وخدمة عملائنا المخلصين بمنتهى الكفاءة والمرونة».

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