مكتوم بن محمد: القطاع الخاص شريك رئيس في مسيرة التنمية الاقتصادية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

استقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أمس، الرؤساء التنفيذيين لشركة «نيسان موتورز»، الشريك الرسمي لقطاع السيارات في معرض «إكسبو 2020 دبي».

فقد استقبل سموه في مبنى القادة في «إكسبو 2020 دبي»، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «نيسان»، أشواني غوبتا، ورئيس منطقة إفريقيا والشرق الأوسط والهند وأوروبا وأوقيانوسيا في الشركة، غييوم كارتييه، ونائب رئيس المنطقة لشؤون الشركات، فريدريك كينيتس.

وأثنى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء، على دور القطاع الخاص كشريك رئيس في مسيرة التنمية الاقتصادية على مستوى الدولة، وحرص القيادة الرشيدة على تهيئة كل الظروف التي تسمح للمؤسسات الوطنية والعالمية بالمشاركة الإيجابية في دفع مسيرة التطوير الاقتصادي، في ضوء الشراكة الممتدة منذ عقود بين القطاعين الحكومي والخاص في مختلف المجالات.

كما أشاد سموه بدور المؤسسات العالمية في رسم ملامح المستقبل، من خلال توفير خدمات ومشروعات ومبادرات تهدف بالدرجة الأولى لخدمة وراحة الإنسان، ضمن مختلف القطاعات المستقبلية، وهو ما اجتمع العالم من أجله في «إكسبو 2020 دبي»، الذي يجمع بين أجنحته رؤى وأفكار 192 دولة نحو المستقبل.

• «نيسان موتورز» الشريك الرسمي للسيارات في «إكسبو 2020 دبي».

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