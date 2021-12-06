2.4 تريليون دولار حجم الاستثمارات العالمية المتوقعة لتطوير المطارات حتى 2040

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

كشف مجلس المطارات العالمي، عن أن حجم الاستثمارات المتوقعة لتطوير مطارات العالم، سيبلغ 2.4 تريليون دولار حتى عام 2040، منها 151 مليار دولار لمطارات المنطقة، بهدف استكمال مشروعات التوسعة والتحديث لمطاراتها، التي تراجعت نتيجة «الجائحة».

وأشار بيان صادر أمس، بمناسبة الإعلان عن الدورة الجديدة لمعرض المطارات الذي تستضيفه دبي مايو المقبل، إلى أن مطارات العالم تستعد حالياً لمرحلة التعافي، حيث من المتوقع أن تعود إلى الربحية في عام 2023، حسب الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، مع التحسن التدريجي بحركة المسافرين الدوليين.

نمو قياسي

وتفصيلاً، تستعد دبي لإعطاء قوة دفع جديدة لصناعة المطارات العالمية مع انطلاق فعاليات معرض المطارات في دورته الـ21، في الفترة ما بين 17 و19 مايو المقبل في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وتوقعت شركة «ريد إكسبيشنز الشرق الأوسط» المنظمة للمعرض، في بيان أمس، أن يسجل المعرض في دورته المقبلة، نمواً قياسياً بأعداد العارضين من مختلف الدول، بعد كسر العزلة التي عاشتها المطارات نتيجة «الجائحة»، والحاجة الماسة الى التشبيك بين الشركات المصنعة للحلول الذكية وصناع القرار في المطارات الدولية، للتعرف إلى أفضل الممارسات والدروس المستفادة، استعداداً لمواكبة النمو القياسي المتوقع بالطلب على السفر ابتداءً من منتصف العام المقبل.

استثمارات

وحسب توقعات أحدث تقرير صادر عن مجلس المطارات العالمي الذي يضم 1933 مطاراً حول العالم في 183 دولة، فإن حجم الاستثمارات التي ستقوم المطارات حول العالم بإنفاقها سيصل إلى 2.4 تريليون دولار حتى عام 2040، من أجل عمليات التوسعة والتحديث والحفاظ على البنية التحتية للمطارات وترقيتها للتعامل مع أي ظروف مستقبلية مشابهة للتحديات التي واجهتها خلال فترة «الجائحة».

الشرق الأوسط

وذكر التقرير أن دول الشرق الأوسط تحتاج وحدها إلى إنفاق نحو 151 مليار دولار لاستكمال مشروعات التوسعة والتحديث لمطاراتها، التي تم إبطاء عجلتها نتيجة جائحة «كوفيد-19»، والاستعداد مجدداً للمضي قدماً بهذه التحديثات لمواكبة الطفرة المتوقعة بأعداد المسافرين خلال السنوات المقبلة، مع التركيز على طرق تحسين التجربة الشاملة للركاب من خلال تعزيز دور التقنيات الجديدة، مثل الذكاء الاصطناعي، واعتماد الأنظمة البيومترية عند تسجيل الوصول وتسليم الحقائب والجوازات والصعود إلى الطائرة.

قوة دافعة

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، إن «معرض المطارات والفعاليات والمؤتمرات المهمة التي تقام على هامشه، تُعد قوة دافعة لصناعتنا لتظهر بشكل أقوى وأفضل في أعقاب جائحة فيروس كورونا، والتعرف إلى أحدث الحلول الذكية والابتكارات الدولية التي ستُعيد تشكيل مستقبل الصناعة»، مضيفاً سموّه: «هذا بالضبط ما قدمه معرض المطارات، على مدى العقدين الماضيين، كمنصة مثالية للتعاون لإنشاء مرافق الطيران الأكثر تقدماً في العالم».

التكنولوجيا

وتابع سموّه، أن «المطارات وشركات الطيران لديها نهج قائم على اعتماد التكنولوجيا في التعامل مع استدامة مستويات السلامة والأمن والكفاءة في العمليات»، مشيراً سموّه إلى أنه «من خلال هذا الوقت الذي أُنفق على الابتكار والتكيف على مستوى المطارات الدولية، كانت دبي في طليعة تطوير المبادرات التي مكنت الطيران من التعافي المتسارع».

تلاقٍ

من جانبه، قال مدير المعرض، فراس أبولطيف، إنه «على الرغم من التحديات التي فرضتها الجائحة، إلا أن (ريد إكزبيشنز الشرق الأوسط) وكجزء من التزامها بالارتقاء الدائم بصناعة المطارات، نظمت الدورة الـ20 من المعرض في مايو الماضي، حيث لمسنا حاجة صنّاع القرار وقيادات المطارات والمصنّعين لتكنولوجيا المطارات، إلى التلاقي تحت سقف واحد لبحث مستقبل الصناعة والتعرف إلى أفضل التجارب والسبل للتغلب على تأثيرات الجائحة، والاستعداد لمرحلة الطفرة في المستقبل القريب».

وأوضح أنه «شارك في (معرض 2021) أكثر من 100 عارض من مختلف الدول، إضافة إلى مشاركة 3441 متخصص وخبير من 48 دولة، في المؤتمرات الهجينة التي أقيمت على هامش المعرض».

مرحلة التعافي

وأفاد أبولطيف بأن «مطارات العالم تستعد حالياً لمرحلة التعافي، حيث من المتوقع أن تعود إلى الربحية في عام 2023 حسب الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، مع التحسن التدريجي بحركة المسافرين الدوليين».

وأشار إلى أنه «بعد عقد من النمو المتسق والقوي في حركة الركاب العالمية، أوقف الوباء اندفاعة المطارات حول العالم في الربع الثاني من عام 2020، ما أدى إلى انخفاض إجمالي عدد الركاب لذلك العام بشكل حاد إلى مستوى لم تشهده مطارات العالم منذ عام 1997».

فعاليات

يشمل معرض المطارات المقبل، الذي يسهم بدعمه كلٌّ من هيئة دبي للطيران المدني ومؤسسة مشروعات الطيران الهندسية في دبي و«مطارات دبي» و«دناتا»، العديد من المؤتمرات والفعاليات المشتركة، أبرزها منتدى المراقبة الجوية وأمن المطارات في الشرق الأوسط، ومنتدى قادة المطارات العالمية، ومنتدى المرأة في الطيران، ومؤتمر تجربة ركاب المطارات، ومؤتمر الخدمات الأرضية.

وسيتمكن زوار المعرض من التعرف إلى أحدث التقنيات غير التلامسية والذكاء الاصطناعي والقياسات الحيوية وحلول التنقل النظيفة، لضمان النظافة وسلامة الركاب.

• «إياتا»: عودة المطارات العالمية للربحية في 2023.

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