الناتج المحلي الإجمالي للدولة يتضاعف 2000 مرة خلال 45 عاماً

المصدر: أبوظبي ■ وام

كشف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في تقرير «دولة الإمارات أرقام توثق المسيرة لعام 2020»، أبرز الحقائق والأرقام التي تعكس النمو المسجل في اقتصاد الدولة خلال 50 عاماً، وذلك بمناسبة الاحتفالات بعيد الاتحاد الخمسين.

وأظهر التقرير القفزة الهائلة التي حققها الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 58.3 مليار درهم في العام 1975 إلى ما يزيد على 1.3 تريليون درهم في العام 2020 بزيادة كبيرة جداً نسبتها أكثر من 2129%، فيما نمت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي من 43% عام 1975 إلى 83% العام الماضي.

التجارة والاستثمارات

وأشار التقرير إلى ارتفاع إجمالي حجم التجارة الخارجية للدولة من 11 ملياراً و500 مليون درهم في العام 1975، ليصل إلى 1.4 تريليون درهم في العام 2020، فيما زادت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للدولة بنسبة 82%، حيث بلغت نحو 73 مليار درهم خلال العام الماضي، مقارنة بـ40 مليار درهم المسجلة في العام 2005.

وقفزت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة من 14 مليار درهم في العام 2005، لتصل إلى 69.5 مليار درهم في العام 2020.

كما كشف التقرير عن ارتفاع حجم الإنفاق الحكومي في الدولة من مليار و258 مليون درهم في العام 1975، ليصل إلى 442 ملياراً و386 مليون درهم في العام 2019.

البنوك

وفي سياق متصل، شهد قطاع البنوك طفرة كبيرة بعد ارتفاع عدد البنوك التجارية في الدولة من 20 بنكاً في عام 1972 ليصل في العام الماضي إلى 59 بنكاً، فيما قفزت قيمة إجمالي الودائع في البنوك من 19.5 مليار درهم في عام 1978 لتصل إلى نحو 1.9 تريليون درهم في العام 2020، بينما ارتفع عدد شركات التأمين في الدولة من 62 شركة عام 1975 ليصل إلى 406 شركات عام 2020.

السياحة

إلى ذلك، قفزت أرقام المنشآت الفندقية في الدولة من 64 منشأة فندقية، تضم 5379 غرفة في العام 1978 إلى 1089 منشأة فندقية تضم 180 ألفاً و257 غرفة فندقية في العام 2020.

وتطورت الطاقة التشغيلية لمنشآت الدولة الفندقية عبر السنوات، حيث بلغ عدد نزلائها عام 1979 نحو 392 ألف نزيل، بإجمالي ليالي إقامة 1.02 مليون ليلة، ليصبح عددهم العام الماضي، أكثر من 14 مليوناً و882 ألف نزيل، بإجمالي ليالي إقامة بلغ 54.3 مليون ليلة.

وتجاوزت الإيرادات الإجمالية للفنادق عام 2020 مبلغ 16.6 مليار درهم، بزيادة كبيرة مقارنة مع عام 2005، والتي بلغت الإيرادات فيه مبلغ 1.5 مليار درهم.

الكهرباء

كما تطورت طاقة المحطات الكهربائية المركبة في الإمارات من 482 ميغاواط في عام 1975، لتصل إلى نحو 35 ألف ميغاواط عام 2020، فيما حققت الطاقة الكهربائية المولدة تطوراً كبيراً تجاوز الـ137 ألف غيغاواط في الساعة خلال العام 2020، مقارنة مع 1467 غيغاواط بالساعة في العام 1975.

وفي الإطار ذاته نمت كمية الطاقة الكهربائية المولدة من محطات الطاقة المتجددة نمواً كبيراً عام 2020 بالمقارنة مع عام 2009، حيث ارتفعت من ستة غيغاواط بالساعة عام 2009 إلى 5476 غيغاواط بالساعة عام 2020.

وفي عام 2009 كان إجمالي القدرة المركبة لمحطات الطاقة المتجددة يبلغ 10 ميغاواط، لكنه قفز في عام 2020 إلى 2289 ميغاواط.

• التجارة الخارجية للدولة تقفز من 11.5 مليار درهم في 1975 إلى 1.4 تريليون درهم العام الماضي.

المياه

ارتفعت كمية المياه المحلاة المنتجة في الدولة خلال العام الماضي لتصل إلى ملياري متر مكعب، بزيادة كبيرة على عام 1983، والتي كانت كميتها حينها 256 مليون متر مكعب، فيما وصل عدد محطات معالجة المياه العادمة في الدولة عام 2020 إلى 125 محطة، بزيادة قدرها 145% على عام 2011، والتي كان عددها 51 محطة فقط، كما ازدادت كمية المياه العادمة المعالجة خلال العام الماضي لتصل إلى 769 مليون متر مكعب، وبنسبة 55%، مقارنة بكميتها عام 2011، التي كانت 498 مليون متر مكعب.

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