«أمازون» تنشئ مركزاً لوجستياً فائق التطور في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة «أمازون» عن تعاونها مع مكتب أبوظبي للاستثمار، لإنشاء مركز لوجستي جديد في إمارة أبوظبي.

وأفاد بيان صدر أمس، بأن المركز الجديد يُعد واحداً من أكثر مراكز الشركة تطوراً على مستوى المنطقة، ويهدف إلى تعزيز الابتكار التقني في قطاع الخدمات اللوجستية، ودعم ريادة الأعمال، وتوفير آلاف فرص العمل الجديدة، مشيراً إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار برنامج الابتكار التابع لمكتب أبوظبي للاستثمار البالغة قيمته ملياري درهم. ووفقاً للبيان، فإن من المتوقع إنشاء المركز اللوجستي الجديد بحلول عام 2024، وسيعمل على توفير العديد من فرص العمل خلال السنوات المقبلة، إضافة إلى تقديم الدعم لرواد الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.

وقال نائب الرئيس الأول الدولي في «أمازون»، راسل غراندينيتي: «نتطلع إلى العمل مع مكتب أبوظبي للاستثمار، ليكون المركز الجديد مجهزاً بأفضل خدمات أمازون اللوجستية المتطورة، والابتكارات التكنولوجية، ومبادرات الاستدامة، فضلاً عن توظيف خبراتنا الطويلة».

من جانبه، قال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، محمد علي الشرفاء، إن المركز اللوجستي الجديد لـ«أمازون» سيعزز منظومة الابتكار في الإمارة، من خلال توفير إمكانات جديدة وبنية تحتية متكاملة تستفيد منها الشركات الأخرى أيضاً.

في السياق نفسه، قال نائب رئيس شركة «أمازون» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، رونالدو مشحور، إن «أمازون» تلتزم بالتعاون الوثيق مع الشركاء المحليين، لتعزيز النمو والابتكار، مع التركيز بشكل جوهري على توفير الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة.

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