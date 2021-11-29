«دبي الملاحية» تعزّز بنيتها التحتية بمشروع لتطوير شبكة مياه الصرف

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت مدينة دبي الملاحية، المركز البحري المتخصص في ممارسة الأعمال الملاحية، والتابع لـ«دي بي وورلد»، عن اكتمال تنفيذ 20% من مشروع لتطوير شبكة إدارة مياه الصرف في المنطقة الصناعية، الذي سيربط شبكة الصرف في مدينة دبي الملاحية و«ميناء راشد» و«بي آند أو ماريناز»، مع الشبكة الرئيسة التابعة لبلدية دبي. وأفاد بيان صدر، أمس، بأن المشروع التطويري، الذي يبلغ قيمته 13.4 مليون درهم، يهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على المرافق في المنطقة الصناعية، ما يسهم في ارتفاع عدد الوحدات الشاغلة.

وأضاف البيان أن المنطقة الصناعية في مدينة دبي الملاحية تضم العديد من ورش العمل، والمستودعات، والمحال التجارية، والمساحات المكتبية، وغيرها من مرافق مثالية للشركات المتخصصة في الخدمات الملاحية.

وتستقطب المنطقة الصناعية حالياً العديد من الشركات العاملة في قطاع الخدمات البحرية، لاسيما في مجالات رفع وتصليح السفن، وتصنيع اليخوت.

وقال المدير التنفيذي للعمليات في مدينة دبي الملاحية، أحمد الحمادي، إن «المنطقة الصناعية في مدينة دبي الملاحية تعتبر مركزاً تجارياً، ووجهة للعديد من الشركات البحرية».

وأضاف أن «معدل الإشغال في المنطقة الصناعية يبلغ 82%، تضم 299 شريكاً تجارياً»، لافتاً إلى أن هذه النسبة المتزايدة دفعت «المدينة الملاحية» إلى تنفيذ مشروع تحديث أنظمة معالجة النفايات السائلة، لتوفير الخدمات وفق أعلى المعايير العالمية للشركات العاملة في المنطقة الصناعية. وتابع: «نعمل باستمرار كي نضمن تلبية متطلبات المتعاملين، سعياً منّا إلى دعم شركائنا وعملائنا في مدينة دبي الملاحية لتنمية أعمالهم، والحفاظ على جودة الخدمات التي نقدمها لهم، مع تسهيل عمليات معالجة مياه الصرف في المدينة».

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