«جرين دوم» الإماراتية تستحوذ على «إيليت» اللوجستية

المصدر: دبي ■ وام

أعلنت شركة «جرين دوم» الإماراتية للاستثمارات أنها أكملت عملية الاستحواذ على شركة «إيليت»، التابعة لـ«براما هولدينغز»، في صفقة تُعدّ واحدة من أكبر عمليات الاستحواذ في المنطقة في قطاع الخدمات اللوجستية، وهي الأولى في سلسلة من عمليات استحواذ أخرى تقوم بها «جرين دوم».

وتتمتع شركة «إيليت» المتخصصة في الشحن البري وخدمات البريد السريع في الشرق الأوسط، ومركزها الرئيس في دبي، بعمليات متقدمة وأصول متطورة في عُمان، والبحرين، وقطر.

وقد وسّعت الشركة شبكتها خلال العقدين الماضيين، وتضم أكثر من 1000 من الكوادر البشرية، وتمتلك 600 مركبة، ومخازن بمساحة 100 ألف قدم مربعة، إضافة إلى دعمها لعملائها وشركائها بمجموعة متكاملة من خدمات الشحن، والإمداد البري، التي تشمل خدمات المستودعات والتخليص في الموانئ.

وتخدم «إيليت» قاعدة واسعة ومتنوعة من العملاء والقطاعات، تشمل: المؤسسات المالية، والتجارة الإلكترونية، وتجارة التجزئة، وحقول النفط، وصناعة السيارات.

وتهدف «جرين دوم» إلى بناء شركة خدمات لوجستية متكاملة للاستفادة من فرص النمو الإقليمي والعالمي في الإمداد والتجارة الإلكترونية.

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