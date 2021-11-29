«الإمارات دبي الوطني» يتطلع إلى دعم الشركات النمساوية في الإمارات

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

استضافت مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، شريك أول رسمي لـ«إكسبو 2020 دبي» في مجال الخدمات المصرفية، أمس، وفداً نمساوياً في «الخدمات المصرفية المستقبلية»، وذلك في منطقة الوصل في «إكسبو 2020 دبي».

وأكد بنك الإمارات دبي الوطني، في بيان له أمس، بأنه يتطلع إلى التعاون وتوفير الدعم المستقبلي للشركات النمساوية المهتمة بتأسيس أعمال لها في دولة الإمارات.

ورافق الوفد النمساوي ممثلون من شركة «دينيزبنك إيه جي» المصرفية، التابعة لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، وهي شركة تأسست في عام 1996، ولديها شبكة مكونة من 26 فرعاً في النمسا وألمانيا. وتقدم هذه الشركة المصرفية للمتعاملين من الشركات والمؤسسات التجارية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مجموعة واسعة من الخدمات المالية المصممة لهم، كما أنها تعد شريكاً قوياً لأكثر من 180 ألف متعامل من الأفراد والشركات.

بدورهم، أجرى عدد من مسؤولي البنك جلسة تعريفية لمجموعة مختارة من الأفراد من شركات نمساوية صغيرة ومتوسطة، لتزويدهم بشرح أوفى حول عروض بنك الإمارات دبي الوطني، وكيف يمكنه دعم الشركات النمساوية من خلال حضوره الإقليمي والخدمات المصرفية الرقمية التي يقدمها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news