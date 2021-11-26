«مصدر» تطوّر أكبر محطة طاقة شمسية في أرمينيا

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، أمس، توقيع اتفاقية مع الحكومة الأرمينية لتطوير محطة طاقة شمسية كهروضوئية «آيج-1» بقدرة 200 ميغاواط، ليمثل المشروع أكبر محطة على مستوى المرافق الخدمية في أرمينيا.

ووقع اتفاقية الدعم الحكومي، خلال مراسم أقيمت في العاصمة الأرمينية يريفان، كل من وزير الإدارة الإقليمية والبنية التحتية الأرميني، جينيل سانوسيان، والرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، محمد جميل الرمحي.

بداية تعاون

وقال وزير الإدارة الإقليمية والبنية التحتية الأرميني، جينيل سانوسيان، إن محطة الطاقة الشمسية «آيج-1» بقدرة 200 ميغاواط من المشروعات البارزة التي تسهم في دعم تحقيق أهداف أرمينيا، وتعزز من فرص الاستثمار فيها.

وأضاف: «نتوقع أن يشكل توقيع هذا الاتفاق مع (مصدر) بداية لتعاون مثمر ودائم، سواء في إنجاز هذه المحطة أو غيرها من المشروعات الجديدة في المستقبل».

فرص اقتصادية

من جانبها، قالت القائمة بالأعمال في سفارة الإمارات لدى أرمينيا، أحلام راشد أحمد العبد السلامي، إن الاتفاقية ستسهم في تعزيز العلاقات الوطيدة بين دولة الإمارات وأرمينيا.

وأضافت: «تتوافق الإمارات وأرمينيا في التزامهما اتخاذ إجراءات فعلية لمواجهة التغير المناخي، بالتوازي مع توفير فرص اقتصادية عدة أيضاً في هذا المجال، إذ يمثل هذا المشروع جزءاً مهماً ضمن جهود أرمينيا في توسيع نطاق اعتمادها على الطاقة النظيفة، ونتطلع من خلال نجاح هذا المشروع إلى زيادة التعاون بين الدولتين في مجال الطاقة النظيفة».

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لصندوق المصالح الوطنية في أرمينيا، ديفيد بابازيان، إن خبرة «مصدر» وتجربتها مفتاح لنجاح المشروع، لافتاً إلى أن من المقرر أن يصبح «آيج-1» من أبرز المشروعات الاستثمارية في البلاد، ومن المنتظر أن يعود بالفائدة على أرمينيا وسكانها ومستثمري المشروع، مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير الاستدامة المعمول بها ضمن قطاع الطاقة النظيفة.

خبرة «مصدر»

في السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، محمد جميل الرمحي، إن الاتفاقية خطوة مهمة في مسيرة أرمينيا للتحول نحو الطاقة النظيفة، كما يسهم المشروع في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة.

وأضاف: «نتطلع إلى توسيع نطاق التعاون مع صندوق المصالح الوطنية الأرمني في هذا المجال، وتسخير خبراتنا العالمية في قطاع الطاقة المتجددة لدعم تنويع مزيج الطاقة في أرمينيا».

الشركة المطوّرة مملوكة بنسبة 85% من «مصدر»

يشمل تطوير المشروع عمليات التصميم والتمويل والبناء والتملك والتشغيل، وستكون الشركة المطوّرة مملوكة بنسبة 85% من قبل «مصدر»، بينما يمتلك «صندوق المصالح الوطنية الأرمني» نسبة 15%.

وسيتم بناء محطة «آيج-1» بين مدينتي «تالين» و«داشتادم» في أرمينيا، ضمن منطقة تتمتع بأشعة شمس وفيرة وعلى أرض غير صالحة للزراعة.

ويمتد مشروع المحطة على مساحة تزيد على 500 هكتار، ومن شأنه توفير العديد من الوظائف، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وكانت الحكومة الأرمينية أعلنت في يوليو الماضي فوز «مصدر» بمناقصة تطوير مشروع المحطة بعد تقديمها سعراً تنافسياً لتكلفة إنتاج الكهرباء بقيمة 2.9 سنت/ دولار للكيلوواط ساعي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news