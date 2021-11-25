فوز 3 فرق من الصين والشارقة والبحرين في «ديكاثلون الطاقة الشمسية»

المصدر: أحمد الشربيني ■ دبي

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، أمس، عن تكريم ثلاثة فرق فائزة في الدورة الثانية من المسابقة العالمية لتصميم المنازل المعتمدة على الطاقة الشمسية «ديكاثلون الطاقة الشمسية - الشرق الأوسط»، التي نظمتها الهيئة بالشراكة بين المجلس الأعلى للطاقة في دبي ووزارة الطاقة الأميركية.

وقال نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد الطاير، خلال لقاء صحافي عقدته الهيئة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، إنه شارك في المسابقة ثمانية فرق، تمثل 12 جامعة من مختلف الدول العالم، حيث استعرضت العديد من الأفكار المبتكرة للطاقة الشمسية بالمنازل، وأضاف أن فريق جامعة جنوب الصين للتكنولوجيا حصل على المركز الأول، بينما فاز بالمركز الثاني فريق «الشارقة» من جامعة الشارقة، في حين جاء فريق «جو سمارت» من جامعة البحرين ثالثاً، لافتاً إلى أنه سيتم فتح «قرية ديكاثلون» في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أمام الجمهور من الخامس إلى 11 ديسمبر المقبل، للاطلاع على المنازل التي شاركت بها الفرق الجامعية في المسابقة. وأفاد الطاير بأن الدورتين الأولى والثانية من المسابقة، جمعتا 1000 طالب وأكاديمي من مختلف جامعات العالم في مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، مشيراً إلى أن نجاح دورتَي المسابقة بجوائز إجمالية تزيد على 20 مليون درهم، يعكس مكانة الإمارات منصةً محفزةً للابتكار وبيئةً حاضنةً للمبدعين، كما يعكس جهود دبي مدينة تتبنى حلولاً مستدامة، وتمنح مساحة للشباب للإبداع والابتكار.

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