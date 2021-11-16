مكتوم بن محمد يتفقد عدداً من أجنحة الشركات في «دبي للطيران»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

زار سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، معرض دبي للطيران، أمس.

وتضمنت جولة سموه في المعرض، التوقف عند أجنحة ومنصات عدد من الشركات العالمية والمؤسسات الوطنية المشاركة، شملت منصة «وكالة الإمارات للفضاء»، حيث كان في استقبال سموه وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، سارة الأميري، التي قدمت بدورها شرحاً حول مستجدات عمل الوكالة.

إلى ذلك، توقّف سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، عند منصة شركة «أمازون ويب سرفيسز» العالمية المتخصصة في مجال توفير الحلول الذكية.

كما توقف سموه عند جناح «طيران الإمارات»، حيث تعرّف إلى جديد ما تقدمه الناقلة من خدمات وحلول ذكية وتقنيات متطورة.

وشملت جولة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، في المعرض، زيارة جناح شركة «ستراتا»، واستمع سموه إلى شرح حول أهداف الشركة في ريادة تكنولوجيا صناعة الطيران.

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