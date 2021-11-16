اتفاقية بين «أدنوك» و «بورياليس» بـ22 مليار درهم

المصدر: أبوظبي ■ وام

بحضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وقعت «أدنوك» وشركة «بورياليس»، أمس، اتفاقية الاستثمار النهائية لتوسعة «مجمع بروج لإنتاج البولي أوليفينات» في الرويس، من خلال مصنع «بروج 4»، بكلفة قدرها 22 مليار درهم.

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها، العضو المنتدب، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: «يأتي استثمار (أدنوك) و(بورياليس) في مشروع التوسعة الرابعة لـ(مجمع بروج)، لضمان إمدادات مستدامة من المواد الأساسية والأولية لقطاعات حيوية في دولة الإمارات والعالم»، لافتاً إلى أن مشروع التوسعة سيسهم في تعزيز مكانة «مجمع بروج» ليصبح أكبر مجمع للـ«بولي أوليفينات» في موقع واحد في العالم، ما يمكنه من القيام بدور أساسي في تحفيز النمو المستدام، وتعزيز القيمة المحلية المضافة، وبناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم. وأضاف: «يؤكد الإعلان عن هذا الاستثمار على الفرص القوية والجاذبة التي يوفرها قطاع التكرير والبتروكيماويات للشركاء والمستثمرين العالميين الرئيسين، وعلى جاذبية دولة الإمارات وأبوظبي وجهة عالمية مستقرة للاستثمار، وعقد الشراكات وممارسة الأعمال». من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «بورياليس»، توماس جانجل: «نواصل تعزيز شراكتنا الناجحة في (بروج) التي تعد عاملاً أساسياً في تمكيننا من تلبية احتياجات المتعاملين المتزايدة في أسواق الشرق الأوسط وآسيا، من خلال توفير حلول متميزة ومتطورة تستشرف المستقبل، وتعتمد أحدث تقنيات (بورستار) من (بورياليس)».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news