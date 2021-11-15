«بوينغ»: 3 خطوط جديدة لتحويل طائرات الركاب إلى «شحن»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة «بوينغ» الأميركية لصناعة الطائرات، أمس، عن خططها لإضافة ثلاثة خطوط جديدة لتحويل طائرات الركاب إلى طائرات شحن قي مقراتها بأميركا الشمالية وأوروبا، مشيرة إلى أنها وقعت اتفاقية مع شركة «Icelease» لتسليم 11 طائرة شحن من طراز «737-800BCF».

وأوضحت الشركة، في بيان، أنها ستفتتح في عام 2022 خط تحويل واحداً في منشأة «London Gatwick» للصيانة والإصلاح والتعديل التابعة لـ«بوينغ»، وهي حظيرة الطائرات الحديثة في المملكة المتحدة، إضافة إلى افتتاح اثنين من خطوط التحويل في عام 2023 بمنشأة «KF Aerospace MRO» في كندا.

وقال مدير شركة «بوينغ» لطائرات الشحن المحولة، جينس شتاينهاجن، إن «بناء شبكة متنوعة وعالمية من مرافق التحويل، أمر بالغ الأهمية لدعم نمو عملائنا، وتلبية الطلب الإقليمي المتزايد».

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