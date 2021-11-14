الناقلات الوطنية تزين طائراتها بملصق اليوبيل الذهبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

احتفالاً بالعام الخمسين لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، عرضت شركات الطيران الوطنية طائرات من أسطولها مزينة بملصق اليوبيل الذهبي للدولة خلال مشاركتها في فعاليات الدورة الـ17 لمعرض دبي للطيران.

وسيتم افتتاح العرض الجوي من معرض دبي للطيران، في تمام الساعة 2 ظهراً اليوم، وسط تشكيل خاص يتألف من طائرة طيران الإمارات من طراز إيرباص A380 وطائرة بوينغ 777 مزينتين بملصق الخمسين (ملصق اليوبيل الذهبي للدولة)؛ وملصق إكسبو 2020 دبي، إضافة إلى طائرات للناقلات الوطنية (الاتحاد للطيران)؛ (فلاي دبي)؛ (العربية للطيران)، يليها طائرات فريق "الفرسان" الإماراتي للعروض الجوية. وذلك احتفالاً بالعام الخمسين لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news