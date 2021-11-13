«ديوا» تُتيح خدمة «الأعمال الخاصة في حرم الطريق» إلكترونياً

المصدر: دبي ■ وام

أتاحت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، خدمة «الأعمال الخاصة في حرم الطريق» للمتعاملين معها من أصحاب الفلل والمزارع والأراضي والمحال التجارية، بما يمكّنهم من التقدم بطلب الموافقة على إجراء الأنشطة والأعمال المتنوعة خارج نطاق المنطقة المصرّح لهم بها (السكنية/التجارية الخاصة)، وذلك عبر موقع الهيئة الإلكتروني وتطبيقها الذكي.

وتتضمن الأعمال المشمولة في الخدمة: أعمال التشجير، وإعادة تخطيط قطعة الأرض، وطلب إلغاء السكة، وطلب المداخل والمخارج المؤقتة للمزارع، إضافة إلى تركيب السقالات المؤقتة، وأعمال الرصف الخارجية، وغيرها.

وتوفر الهيئة جميع خدماتها عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، ما يضمن راحة المتعاملين، ويتيح لهم إجراء معاملاتهم في أي وقت ومن أي مكان بكل سهولة وأمان، إضافة إلى حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وأكدت الهيئة حرصها على إثراء تجربة المتعاملين من خلال خدمات ذكية توفر وقتهم وجهدهم بالاعتماد على أحدث التقنيات الإحلالية، انسجاماً مع مبادرة «دبي الذكية» التي تهدف إلى أن تصبح دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم.

ولفتت الهيئة إلى أنها انتهت من التكامل الرقمي مع أكثر من 30 جهة، في وقت وصل فيه عدد المعاملات الذكية التي تم إنجازها منذ عام 2017 حتى نهاية سبتمبر 2021 إلى نحو 41 مليون معاملة، كما بلغت نسبة التبني الذكي لخدمات الهيئة 98.92% في الربع الثالث من عام 2021.

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