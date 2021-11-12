محركات.. «آر إم إل» البريطانية تطلق سيارة كلاسيكية بقوة 485 حصاناً

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أطلقت شركة «آر إم إل» البريطانية، سيارتها «Short Wheelbase» الرياضية الجديدة، التي تمتاز بخطوط كلاسيكية مستوحاة من طراز «فيراري 250 GT SEB» لعام 1959، والمعزّزة بمحرك مكوناً من 12 أسطوانة قادر على إنتاج قوة 485 حصاناً.

وقالت الشركة البريطانية، إن: «السيارة الجديدة، قادرة على تقديم أعلى مستويات التفرد، بتمتعها بملاح طرز «الريترو» الكلاسيكية الجذابة، والمجسدة في Short Wheelbase بشكل واضح في تصميم شبكة المبرد، وترتيب الأضواء الثلاثية على كلا الجانبين، وفتحة التهوية على غطاء حيز المحرك، التي جاءت متزامنة مع استغناء كامل عن المصدين الأمامي والخلفي، بالإضافة إلى مصابيح في المؤخرة ذات تصميم مستقيم، ومخرجي عادم مزدوجين».

وتعتمد السيارة على جسم من ألياف الكربون، يكفل لها الحصول على وزن منخفض نسبياً يبلغ 1470 كيلوغراماً، مع طول إجمالي للسيارة يبلغ 4.26 أمتار، وبعرض 1.95 متر.

وتتضافر جهود المحرك مع ناقل حركة يدوي سداسي السرعات، وكلاهما قادم من شركة فيراري الإيطالية، على أن تضمن القوة المحركة للسيارة الانطلاق من حالة الثبات وبلوغ سرعة 100 كيلومتر في الساعة في غضون 4.1 ثوان.

وتزخر السيارة بمقصورة داخلية خالية من المكونات البلاستيكية، ومكسوة بجلد «ألكانتارا» الفاخر وعناصر مصنعة من سبائك الألمنيوم المصقول، وعلى الرغم من هيمنة الطابع الكلاسيكي على تصميم المقصورة، إلا أنها تتمتع بمقاعد قابلة للتعديل الكهربائي، ولوح قيادة يتضمن شاشة لمسية قياس سبع بوصات مع نظام للملاحة وراديو رقمي.

وأشارت الشركة البريطانية، إلى أن إنتاج سيارتها الجديدة سيقتصر على 30 نسخة فقط، على أن يتم البدء بمراحل الإنتاج في الربع الأول من العام المقبل.

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