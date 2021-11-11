«أراضي دبي»: مؤشر جديد لتقييم عقارات الإمارة مناطقياً

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

كشف المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، ماجد صقر المري، أن الدائرة بصدد إطلاق مؤشر لتقييم عقارات الإمارة مناطقياً، متوقعاً أن يبدأ المشروع بالوحدات السكنية والتجارية لتحديد سعر العقار بكل دقة.

وقال المري في تصريحات صحافية على هامش معرض «سيتي سكيب» أمس، إن المؤشر سيتوسع لاحقاً ليضم جميع العقارات، بما فيها الأراضي، مشيراً إلى أن المؤشر يهدف إلى تسهيل وتحديد أسعار العقارات في دبي بحسب كل منطقة.

وأضاف أن المؤشر الجديد يعد أحد مخرجات مشروع التقييم الذكي الذي أطلقته الدائرة أخيراً، موضحاً أن متوسط إجراءات التقييم الذكي للعقارات في دبي يبلغ 10 آلاف شهادة تقييم سنوياً.

وأكد المري أن هناك نمواً بالخدمات الذكية المتعلقة بالتقييم الذكي ككل، لاسيما بعد اختصار فترة التقييم إلى 15 ثانية، جراء إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى عملية التقييم، بعد أن كانت تتم بشكل بسيط عبر مثمن عقاري وخطوات أخرى.

وأشار إلى أن مؤشر التقييم العقاري الذكي المزمع إطلاقه، سيعمل على توفير بيانات دقيقة للمتعامل بالاعتماد على التقنيات الذكية، مبيناً أن أنه سيتم تقديم الخدمة عبر تطبيق «دبي ريست».

وأوضح المري أن خطوات إجراء التقييم عن طريق «دبي ريست»، تبدأ باختيار نوع المستخدم، ثم تحديد وسيلة الدخول، ليطلب بعد ذلك إدخال رقم الهوية، وتسلم رسالة تحتوي على رقم التحقق، وحال ظهور جميع بيانات المالك والعقارات المملوكة، يختار المستخدم العقار المراد تقييمه، لتظهر مباشرة بيانات العقار، وعندها يتعين إدخال جميع البيانات المطلوبة، ودفع الرسوم من خلال محفظة «نقودي» مع تأكيد عملية الدفع، وتنتهي العملية مع إيصال شهادة التقييم مباشرة إلى العميل.

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