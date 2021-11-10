1.68 مليار درهم صافي أرباح «أدنوك للحفر»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

سجّلت شركة «أدنوك للحفر» نمواً قوياً للأشهر التسعة الأولى من عام 2021، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 12% لتصل إلى نحو 6.2 مليارات درهم مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما حققت أرباحا قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بلغت 2.88 مليار درهم لتتجاوز التوقعات، في حين سجلت أرباحا صافية بلغت أكثر من 1.68 مليار درهم بزيادة نسبتها 9% على أساسٍ سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان اليوم، أنه خلال الربع الثالث من العام الجاري، فإنها سجّلت إيرادات بلغت أكثر من ملياري درهم بزيادة 11% على أساسٍ سنوي، فيما حققت أرباحا قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بقيمة بلغت نحو مليار درهم، ما يمثل هامشاً بنسبة 50% في الربع الثالث.

وأفادت «أدنوك للحفر»، بأنها سجلت نمواً قوياً ومرونة كبيرة في الإيرادات عبر عملياتها للحفر، مدفوعا بشكل خاص بالحفر البري وخدمات حقول النفط.

وحافظت الشركة على مستويات عالية في توليد التدفقات النقدية مع ارتفاع النقد الناتج عن العمليات بنسبة 15% على أساسٍ سنوي ليصل إلى أكثر من ثلاثة مليارات درهم، أي ما يمثل نسبة 105% من الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء.

وزادت الاستثمارات الرأسمالية لفترة الأشهر التسعة بمقدار أربعة أضعاف على أساسٍ سنوي، لتصل إلى 1.66 مليار درهم، حيث ستدعم هذه الاستثمارات عمليات التوسع التي تقوم بها الشركة في خدمات حقول النفط وعمليات الاستحواذ على الحفارات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news