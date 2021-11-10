754 مليون درهم إيرادات «يلا» بنهاية سبتمبر 2021

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت مجموعة «يلا المحدودة» التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها والمدرجة في بورصة نيويورك، عن تحقيق إيرادات بلغت 754.2 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2021 بنسبة نمو بلغت 137% مقارنة بأرباح الفترة نفسها من العام الماضي.

وذكرت المجموعة في بيان أمس، أنها شهدت أيضاً نمواً قوياً في إيرادات الربع الثالث من العام الجاري، حيث بلغت 262 مليون درهم، بزيادة تجاوزت 110.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقاً للبيانات المالية التي أعلنتها مجموعة «يلا»، مالكة أكبر منصة صوتية للترفيه الرقمي والتواصل الاجتماعي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ارتفع صافي أرباح الشركة غير المطابق لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الربع الثالث إلى 122 مليون درهم بنسبة نمو جاوزت حاجز 114.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، في حين حافظت الشركة على ارتفاع نسبة هامش الربح الصافي غير المطابق لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً عند 46.6%، ما يعكس قدرتها القوية على تحقيق الدخل وضبط النفقات.

وارتفع متوسط عدد المستخدمين النشطين شهرياً بنسبة 81.9% إلى 25.9 مليوناً في الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بـ14.3 مليون خلال الربع الثالث من العام الماضي.

وأشاد رئيس المجموعة، صيفي إسماعيل، بالنتائج المالية القوية التي حققتها، بفضل تبنيها نهج عمل قائماً على الابتكار والتخطيط المستقبلي الواضح والذي أسهم في توسيع قاعدة المستخدمين، مشيراً إلى أن تطبيق «يلا بارتشيس» (Yalla Parchis)، أسهم في زيادة قاعدة المستخدمين بمعدل 786 ألف مستخدم.

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