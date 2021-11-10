«دي بي ورلد» تطلق منصة التجارة الإلكترونية «DUBUY.com» في كينيا

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت مجموعة «دي بي ورلد»، أمس، عن إطلاق منصة تجارة الجملة الإلكترونية العالمية (DUBUY.com) في كينيا، عقب إطلاقها في رواندا وإثيوبيا في وقت سابق من العام الجاري، حيث أصبحت بوابة رئيسة للتجارة في شرق إفريقيا.

وأوضحت المجموعة في بيان أن (DUBUY.com) تعد سوقاً إلكترونية مبتكرة، ستسهم في تسهيل وصول الشركات الكينية إلى الأسواق الدولية من خلال شبكة موانئ «دي بي ورلد» وخدماتها اللوجستية، إذ تعمل «دي بي ورلد» على إنشاء بوابة تجارية استراتيجية إلى شرق إفريقيا من خلال ثمانية موانئ حالية، موزعة في القارة الإفريقية، وثلاثة أخرى قيد التطوير.

وتتيح منصة (DUBUY.com) التجارة الدولية والإقليمية والمحلية، حيث إنها تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والبنية التحتية لـ«دي بي ورلد»، ما يوفر وسيلة آمنة وموثوقة للشركات في كينيا للتطوّر والتوسّع، وتحسين اتصالها بسلسلة التوريد، وتعزيز مرونتها مع تعافي الدولة من جائحة «كوفيد-19»، كما ستعالج أبرز التحديات التي تواجه نمو التجارة الإلكترونية في إفريقيا، بما في ذلك موثوقية وأمان المعاملات المالية وحركة البضائع.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في «دبي التجارية العالمية»، محمود البستكي: «مع دخول اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية حيّز التنفيذ، ستتوجّه أنظار العالم إلى القارة، فالشركات الإفريقية تستخدم بشكل متزايد القنوات والتقنيات الرقمية للتواصل مع المورّدين والموزعين لإنشاء سلاسل توريد مرنة».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news