137% زيادة في إيرادات "يلا" إلى 754 مليون درهم خلال 9 أشهر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت مجموعة "يلا المحدودة" التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها والمدرجة في بورصة نيويورك، عن تحقيق إيرادات بلغت 754.2 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2021 بنسبة نمو بلغت 137% مقارنة بأرباح الفترة نفسها من العام الماضي.

وذكرت المجموعة في بيان اليوم، أنها شهدت أبضا نمو قوياً في إيرادات الربع الثالث من العام الجاري، حيث بلغت 262 مليون درهم، بزيادة تجاوزت 110.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقا للبيانات المالية التي أعلنتها مجموعة «يلا»، مالكة أكبر منصة صوتية للترفيه الرقمي والتواصل الاجتماعي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ارتفع صافي أرباح الشركة غير المطابق لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الربع الثالث إلى 122 مليون درهم بنسبة نمو جاوزت حاجز 114.5 % مقارنة بالفترة نفسها من العام 2020، في حين حافظت الشركة على ارتفاع نسبة هامش الربح الصافي غير المطابق لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً عند 46.6% ما يعكس قدرتها القوية على تحقيق الدخل وضبط النفقات.

وارتفع متوسط عدد المستخدمين النشطين شهرياً بنسبة 81.9% إلى 25.9 مليوناً في الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بـ14.3 مليون خلال الربع الثالث من العام الماضي.

وأشاد رئيس مجلس إدارة مجموعة "يلا"، تاو يانغ، بالنتائج المالية التي حققتها الشركة خلال الربع الثالث والتي تعكس متانة الوضع المالي في المجموعة ونجاح خطتها الاستراتيجية في تعزيز أدائها المالي وتطوير خدماتها وتوسيع قاعدة مستخدميها.

وأكد يانغ أن "يلا" تشهد حالياً مرحلة تطور فريدة من نوعها رغم مختلف التحديات والعقبات التي تواجه كافة القطاعات في العالم، مشيراً الى أن ذلك شكل حافزاً للتفكير بطريقة جديدة تسهم في تذليل التحديات وتحويلها الى فرص للنمو والتقدم نحو المستقبل، حيث عملت الشركة بالتعاون مع جميع موظفيها وشركائها على تعزيز مبادئ عملها المتمثلة في دعم التعددية الثقافية، ووضع العملاء على رأس أولويات الشركة بالإضافة الى تبني أساليب عمل بسيطة والسير نحو اهداف واضحة.

من جهته، أشاد رئيس المجموعة، صيفي إسماعيل، بالنتائج المالية القوية التي حققتها، بفضل تبنيها نهج عمل قائم على الابتكار والتخطيط المستقبلي الواضح والذي أسهم في توسيع قاعدة المستخدمين، مشيراً الى أن تطبيق "يلا بارتشيس" (Yalla Parchis)، أسهم في زيادة قاعدة المستخدمين بمعدل 786 ألف مستخدم.

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