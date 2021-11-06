مؤشر الأعمال.. اتفاقية تعاون لتعزيز «علامة دبي للوقف»

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

وقّعت اقتصادية دبي، ممثلة بقطاع التسجيل والترخيص التجاري، مذكرة تفاهم مع مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، التابع لمؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر بدبي، لتعزيز «علامة دبي للوقف»، وإحياء سنة الوقف، وأهميته في تحقيق التنمية المجتمعية، من خلال تعريف الشركات المرخصة من قبل اقتصادية دبي بأهمية الوقف، وتشجيعها على المساهمة في المشروعات الوقفية.

وبموجب الاتفاقية، سيزود المركز اقتصادية دبي بالمعلومات الخاصة بعلامة «دبي للوقف»، التي ستمنح للمساهمين من القطاع الخاص.

ويعد المركز مؤسسة وقفية استشارية، ويقدم خدماته للأفراد والمؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية بلا مقابل، للعمل على تحقيق رؤية دبي العالمية للأوقاف والهبات.

وقال المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري بالإنابة، محمد حسن الشحي: «يسعدنا التعاون مع مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، الذي يأتي في إطار الجهود المبذولة لترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية والإنسانية، ودعم العمل المجتمعي في القطاع الخاص، لتأدية دورهم في خدمة الوطن، والمساهمة في مسيرته التنموية وفي المشروعات الوقفية».

وأضاف أن «الاتفاقية خير مثال على التلاحم بين القطاعين الحكومي والخاص وأفراد المجتمع نحو تقديم العون، والمساهمة في المسؤولية المجتمعية».

وأشار الشحي إلى أنه سيتم تعريف مجتمع الأعمال المرخصين من قبل اقتصادية دبي بعلامة «دبي للوقف»، وهي تقدير يمنحه مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، لمن لديهم مساهمات مجتمعية مستدامة، مبنية على مفهوم الوقف المبتكر، داعياً المؤسسات والشركات إلى المشاركة في تخصيص أوقاف من أنشطتها الاقتصادية، أو نسب من عائداتها لدعم المشروعات الوقفية في الإمارة.

من جانبها، قالت مدير مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، زينب جمعة التميمي، إن «دولة الإمارات تعتبر من أوائل الدول المانحة على صعيد العمل الإنساني والخيري، لذا نسعى من خلال التعاون مع اقتصادية دبي إلى تعزيز ثقافة الوقف، وتشجيع القطاع الخاص على دعم العمل الإنساني وخدمة المجتمع، وتحقيق استراتيجية المركز في تمكين التمويل الجماعي لتلبية حاجات المجتمع».

وأضافت أنه «سيتم منح المساهمين في المشروعات الوقفية المبتكرة (علامة دبي للوقف)، وهي عبارة عن تقدير يمنحه مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة للمؤسسات الحكومية والخاصة التي لديها مساهمات مجتمعية مستدامة مبنية على مفهوم الوقف المبتكر».

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