مكتوم بن محمد: توجه لإدراج هيئة كهرباء ومياه دبي في سوق دبي المالي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، عن توجه لإدراج هيئة كهرباء ومياه دبي في سوق دبي المالي خلال الأشهر القادمة.

وقال سموه في تغريدة على "تويتر" " بتوجيهات محمد بن راشد آل مكتوم ومتابعة حمدان بن محمد حفظهم الله، وضمن الرؤية التطويرية التي اعتمدناها في لجنة تطوير أسواق المال والبورصات في دبي نعلن اليوم عن توجهنا لإدراج هيئة كهرباء ومياه دبي في سوق دبي المالي خلال الأشهر القادمة."

وأضاف سموه في تغريدة ثانية "هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) تمثل أحد محاور التنمية في دبي والاستثمار فيها هو استثمار في مستقبل دبي. وسنراعي خلال الإدراج أن يكون على مراحل تراعي حجم الأصول الضخمة التي تضمها ديوا وموقعها ضمن اقتصاد دبي.

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