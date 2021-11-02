«طيران الإمارات» تعيد تدوير أول طائرة «A380» تخرج من الخدمة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة طيران الإمارات، أمس، عن مبادرة فريدة على مستوى الصناعة العالمية، وذلك بتوقيع عقد مع شركة «فالكون إيركرافت ريسايكلينج» لإعادة تدوير أول طائرة «A380» (العملاقة)، تخرج من الخدمة في أسطول الناقلة، ما سيقلل كثيراً من التأثير البيئي لعملية التفكيك، ويخفض بشكل كبير من كميات المخلفات التي تذهب إلى مكبات النفايات. وأفادت «طيران الإمارات» في بيان، بأنه عملية إعادة التدوير والاستخدام الشاملة، ستتم داخل الدولة، ما يحد من التأثير البيئي للمشروع، موضحة أن الطائرات المتقاعدة، تنقل في العادة إلى مواقع بعيدة، وتترك لتتحلل بعد تجريدها من مكونات معينة.

وأضافت أن مشروعات إعادة التدوير التقليدية ترتكز على استعادة المكونات المربحة فقط، بينما تُلقى أجزاء كبيرة من الطائرات في مكبات النفايات أو تبقى مهملةً إلى أجل غير مسمى.

وبينت الناقلة أن «فالكون» ستقوم بالشراكة مع «وينجز كرافت» - وهي شركة أخرى مقرها دولة الإمارات متخصصة في إنتاج الأثاث والبضائع المصنّعة من مواد الطائرات - بتصميم وتصنيع مقتنيات فريدة وعناصر تجزئة من المواد والأجزاء التي ستزال من الطائرة، وتحويل مكونات المقصورات إلى أثاث وتذكارات ستطرح للبيع في الأشهر المقبلة.

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