قصة برج.. «ليك فيو».. مبنى سكني يرتفع 146 متراً عن سطح الأرض

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يقع برج «ليك فيو» Lake view في منطقة «أبراج بحيرات جميرا»، التي تضم العديد من الأبراج السكنية الشهيرة. ويعتبر «ليك فيو» أطول أبراج تلك المنطقة. تم إطلاق المشروع في عام 2005، وتم تسليمه عام 2009، وهو من تطوير «شركة داماك العقارية».

يقع البرج في الجزء الجنوبي الغربي من «أبراج بحيرات جميرا» مقابل بحيرة الماس، ويبلغ ارتفاعه 481 قدماً (146.6 متراً).

يتكون البرج من 40 طابقاً تشمل ثلاثة طوابق سفلية، و400 شقة سكنية بخيارات «استوديو»، وشقق من غرفة وغرفتين، إضافة إلى «بنتهاوس» فاخر.

تعتبر منطقة «أبراج بحيرات جميرا» مشروعاً سكنياً يمتد على مساحة تبلغ 100 هكتار. وتمتاز بموقع مثالي على امتداد شارع الشيخ زايد مقابل «مرسى دبي».

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