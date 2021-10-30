«إشراق للاستثمار» تحقق 35.1 مليون درهم صافي أرباح خلال 9 أشهر

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة إشراق للاستثمار، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس، عن نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2021، كاشفة في بيان لها، أنها سجلت صافي أرباح في تلك الفترة بلغ 35.1 مليون درهم.

وأفادت «إشراق» بأنها حققت أرباحاً تشغيلية بلغت 15.28 مليون درهم للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2021، بزيادة قدرها 16% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، كما حققت مكاسب بقيمة 33.70 مليون درهم من استثماراتها، لاسيما في القطاعين المالي والتقني.

ولفتت إلى أن أعمال التأجير والضيافة في «إشراق» عادت إلى مستويات ما قبل جائحة «كوفيدــ19»، إذ حققت شقق «برج ضمان» في مركز دبي المالي العالمي والشقق الفندقية في «نوران مارينا» معدلات إشغال بلغت 99% و93% على التوالي، بفضل الجهود الاستباقية والاستراتيجية التي تبذلها الشركة في قطاع التأجير.

كما حقق مشروع «مارينا رايز» - وهو أول مشروع متعدد الاستخدامات للشركة في جزيرة الريم - نسبة إشغال بلغت 70% في أقل من 60 يوماً من تاريخ تسليمه، متوقعة أن يحقق المشروع نسبة إشغال كاملة في الربع الأخير من العام، ما يسهم في تعزيز الإيرادات المتكررة للشركة.

ووفقاً للبيان، فقد نجحت «إشراق» في التحول إلى الربحية وتحقيق نمو كبير بفضل استراتيجية التنويع التي وضعها مجلس الإدارة، وبدأ بتنفيذها مطلع عام 2019. وقال رئيس مجلس إدارة «إشراق» للاستثمار، جاسم الصديقي: «يؤكد الأداء القوي لشركتنا قدرتها على مواكبة التغيرات والتركيز في الوقت ذاته على تعزيز نمو إيراداتها. ونحن واثقون بأنه بمقدورنا الحفاظ على زخم النمو ذاته خلال الأرباع المقبلة، لاسيما مع إشغال (مارينا رايز) بالكامل، وشروعنا في تطوير مزيد من الأراضي»، مؤكداً أن «إشراق» مؤهلة تماماً لمواصلة النهج المتمثل بتحقيق عائدات قوية وتعزيز القيمة للمساهمين.

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