«يلا المحدودة» تفوز بجائزة الشرق الأوسط للتميز التكنولوجي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت مجموعة «يلا المحدودة»، التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها والمدرجة في بورصة نيويورك، عن فوزها بجائزة الشرق الأوسط للتميز التكنولوجي لعام 2021 عن فئة «الألعاب - الإعلام والترفيه».

ويأتي فوز الشركة بالجائزة تقديراً للتميّز الذي حققته تطبيقاتها، في إطار سعيها المستمر إلى تحقيق متطلبات واحتياجات المشتركين، باعتبارها مالكة أكبر منصة صوتية للترفيه الرقمي والتواصل الاجتماعي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتحتفي جائزة الشرق الأوسط للتميز التكنولوجي، التي نظمتها مجلة «بيزنس ريفيو» الآسيوية، وهي مجلة أكاديمية متعددة التخصصات بالشركات الرائدة التي تقدم إسهامات استثنائية لدعم الابتكار التكنولوجي بمنتجات وحلول حصرية وجديدة في مجال أعمالها في منطقة الشرق الأوسط.

وأفادت «يلا»، في بيان، بأنه تم تقييم المرشحين للجائزة من قبل لجنة تحكيم مستقلة مؤلفة من أبرز روّاد الأعمال يمثلون أشهر الشركات، مثل شركة «بي دبليو سي الشرق»، وشركة «بيكر تيلي الشرق الأوسط». وقد سبق وأن فازت بالجائزة كل من «لينكدإن» وشركة «آي بي إم» وشركة «تينسنت».

وقال رئيس مجموعة «يلا»، صيفي إسماعيل، إن «الجائزة تأتي دليلاً واضحاً على تميز المجموعة في تحقيق إنجازات تكنولوجية نوعية، لاسيما أنها تعكس جودة وتميز منصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجموعة».

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