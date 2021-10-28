"ويزإير أبوظبي" تطلق رحلات إلى موسكو بأسعار تبدأ من 219 درهماً

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة "ويزإير أبوظبي" اليوم، عن إضافة موسكو، إلى قائمة وجهاتها، حيث ستبدأ الناقلة تسيير رحلاتها إلى العاصمة الروسية اعتباراً من 15 ديسمبر بمعدل أربع رحلات أسبوعياً أيام الأحد والإثنين والأربعاء والجمعة.

وأفادت الشركة في بيان، بأنه اعتباراً من فبراير 2022، فإنها ستسيّر رحلة يومية إلى موسكو، ليرتفع بذلك عدد الوجهات التي تصل إليها طائرات الشركة إلى 33 وجهة، مشيرة إلى أن أسعار التذاكر إلى موسكو، تبدأ من 219 درهما.



وقال الرئيس التنفيذي لشركة "ويزإير"، جوزيف فارادي: "نؤكد من خلال هذه الإضافة وفي ضوء تخفيف قيود السفر، التزامنا بتوفير المزيد من الخيارات للمسافرين الروس وبأسعار مخفضة، إذ تواصل (ويزإير) التزامها في توفير الوجهات الاستثنائية والغنية بالثقافات".





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