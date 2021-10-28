«اتصالات» تستقبل الخريجين المواطنين في برنامج الذكاء الاصطناعي

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

استقبلت شركة «اتصالات» الدفعة الأولى من الخريجين الإماراتيين الموهوبين المشاركين في برنامج خريجي «اتصالات» للذكاء الاصطناعي.

وأفادت الشركة، في بيان، بأن الخريجين سيبدأون المشاركة في البرنامج ولفترة زمنية تمتد إلى تسعة أشهر، وذلك بالشراكة مع خبراء في مجال الاتصالات مدعومين بمنصات تعلم رقمية إلكترونية ذات مسارات متخصصة في هذه المجالات.

وأوضحت أن البرنامج سينعقد خلال العام الجاري على مرحلتين: الأولى في أكتوبر والثانية في ديسمبر المقبل، مشيرة إلى أهمية البرنامج في تزويد الجيل المقبل من القادة بخبرات تعليمية حقيقية، من شأنها أن تدعم مسارات حياتهم المهنية لتحقيق النجاح.

وأضافت أنه خلال البرنامج سيحصل كل خريج على خطة تطوير شخصية، جنباً إلى جنب مع الإرشاد والتدريب وردود الفعل المنتظمة، لافتة إلى أنه من خلال التدريب سيبدأ الخريجون منذ اليوم الأول التعامل مع حالات العمل الواقعية للوصول إلى حلول لمشكلات اليوم الصعبة.

إلى ذلك، أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار عن شراكة استراتيجية مع شركة «اتصالات»، لتعزيز وصول شركات القطاع الخاص إلى منظومة الاستثمار والابتكار في إمارة أبوظبي.

وتهدف هذه الشراكة إلى توفير فرص استثمارية وتجارية واعدة للشركات في إمارة أبوظبي، من خلال الجمع بين الدعم الكبير الذي يوفره مكتب أبوظبي للاستثمار، والقدرات الإبداعية التي تتمتع بها «اتصالات».

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