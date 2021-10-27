28.8% ارتفاعاً في أرباح "دبي التجاري" إلى 1.05 مليار درهم خلال 9 أشهر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن بنك دبي التجاري اليوم، عن النتائج المالية لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مسجلا أرباحا صافية بلغت 1.05 مليار درهم بزيادة نسبتها 28.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأفاد البنك في بيان، بأن الأداء التشغيلي القوي، جاء بشكل رئيس من ارتفاع حجم الموجودات، وانخفاض كلفة التمويل وقوة الإيرادات التشغيلية الأخرى، مشيرا إلى أن التحسن في الظروف الخارجية، وانخفاض تأثير الجائحة وارتفاع الثقة في الأعمال تؤشر إلى التحسن في ظروف الأعمال.

وارتفعت الإيرادات التشغيلية للبنك البالغة 2.388 مليار درهم بنسبة 13.4% نتيجة لارتفاع صافي إيرادات الفائدة والتحسن في إيرادات الرسوم والعمولات، فيما ارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 5.5% لتصل إلى 624 مليون درهم.

وبلغت الأرباح التشغيلية 1.764 مليار درهم مرتفعة بنسبة 16.4%، بينما بلغ صافي مخصصات انخفاض القيمة المقتطعة خلال الفترة 713 مليون درهم مرتفعا بنسبة 1.9%، كما في 30 سبتمبر 2021.

وارتفع إجمالي القروض بنسبة 14.3% مقارنة بنهاية 31 ديسمبر 2020، ليصل إلى 78.9 مليار درهم، في حين بلغت نسبة التسليفات إلى مصادر الأموال المستقرة 93.10%

وبلغ اجمالي الموجودات 107.8 مليارات درهم كما في 30 سبتمبر 2021 مرتفعا بنسبة 16.2% مقارنة بـ 92.8 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2020.

وارتفع صافي القروض والتسليفات والبالغ 74.9 مليار درهم بنسبة 18.9% مقارنة بـ63.0 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2020.



وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 18.5% لتصل إلى 75.8 مليار درهم مقارنة بـ64.0 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2020.

وتشكل الحسابات الجارية وحسابات التوفير المنخفضة الكلفة ما نسبته 45.3% من إجمالي ودائع العملاء، في حين بلغت نسبة التمويل إلى الودائع 98.8%.

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