شركات عقارية في الشارقة تتنافس في طرح العروض لجذب المستأجرين

المصدر: أحمد الشربيني ■ دبي

أفاد مستأجرو وحدات سكنية في الشارقة، بأن شركات عقارية عدة طرحت أخيراً عروضاً موسعة لجذب المستأجرين، أبرزها توفير الأجهزة الكهربائية للمطبخ كهدية، فضلاً عن منح أشهر مجانية وصلت إلى أربعة أشهر، مع إمكانية تصديق عقود الإيجارات مجاناً، وتسهيلات في السداد الشهري للدفعات، إضافة إلى الإعفاء من العمولات.

وقال مستأجرون لـ«الإمارات اليوم»، إنهم رصدوا خلال الفترة الأخيرة كثافة في العروض المطروحة، التي يطلق عليها عروض «القيمة المضافة».

من جهتهم، اعتبر مسؤولو شركات عقارية، أن العروض الحالية تعد من المظاهر الإيجابية في السوق، وترجع إلى زيادة المنافسة بين الشركات مع توجه عدد كبير منها إلى تقليل نسب التخفيضات في عقود الإيجار مقابل التوسع في منح العروض للمستأجرين.

أجهزة كهربائية

وتفصيلاً، قال المستأجر، محمد إبراهيم، إنه عندما قرر الانتقال إلى سكن جديد في الشارقة، وجد منافسة قوية في العروض التي تطرحها شركات عقارية، وصفها بأنها «غير مسبوقة»، لاسيما خلال أعوام ما قبل جائحة «كورونا».

وأوضح أن من أبرز تلك العروض، طرح إحدى الشركات توفير جميع الأجهزة الكهربائية الأساسية للمطبخ كهدية للمستأجر، إضافة إلى منح شهر مجاني للسكن في بناية جديدة إذا كان المستأجر أول ساكن.

تصديق العقود

واعتبر المستأجر، يوسف حسن، أن عروض الإيجار المتوافرة للوحدات السكنية في الشارقة حالياً، تدل على زيادة المنافسة بين الشركات في تطوير خدماتها التي تقدمها للمستأجرين، مشيراً إلى أن هناك شركات تطرح عروضاً لمنح المستأجرين تصديق العقود وتحمل نسبة رسوم البلدية، فضلاً عن توفير مواقف أكثر للسيارات مع أشهر مجانية، إلى جانب تسهيلات السداد الشهري للدفعات الايجارية، والإعفاء من العمولات.

أشهر مجانية

وأكد المستأجر، إسماعيل رضا، أنه رصد عروضاً موسعة للإيجار في الشارقة، خلال الفترة الأخيرة، وذلك عندما قرر تغيير سكنه.

وقال إن أحد الوسطاء العقاريين أخبره بإمكانية الحصول على أربعة أشهر مجانية عند السكن في إحدى البنايات بمنطقة النهدة، مع إمكانية الحصول على تسهيلات في السداد، إضافة إلى عروض أخرى رصدها لتصديق عقود الإيجار مجاناً والإعفاء من العمولات، علاوة على منح مواقف سيارات مجانية.

ولفت رضا إلى أنه في السابق كانت العروض تتركز على البنايات القديمة، لكن خلال الفترة الحالية تشهد البنايات الجديدة هي الأخرى عروضاً موسعة لجذب المستأجرين.

مؤشر إيجابي

من جهته، قال الخبير العقاري ورئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، وليد الزرعوني، إن الفترة الحالية تشهد مظاهر تنافسية موسعة بين عدد من الشركات العقارية في سوق الإيجارات السكنية بالشارقة، وهو ما يعد من المؤشرات الإيجابية التي تتواكب مع متغيرات الأسواق، وبما يعود بالفوائد على الشركات والمستأجرين.

وأضاف أنه على الرغم من زيادة العروض المطروحة، إلا أنه في الوقت نفسه أصبحت التخفيضات السعرية محدودة مقارنة بالنصف الأول من العام الجاري.

ولفت الزرعوني، إلى أن تنافسية رسوم الإيجارات في الإمارات المجاورة سواء في دبي أو عجمان، أسهم بزيادة تنافسية العروض المطروحة في الشارقة.

وبين أن شركات عقارية طرحت خلال الفترة الأخيرة عروضاً لم تكن مألوفة من قبل، مثل منح هدايا لأجهزة المطبخ الكهربائية أو تصديق العقود مجاناً للمستأجرين، ما يرفع من تنافسية السوق بشكل إيجابي.

العرض والطلب

بدوره، أوضح المدير التنفيذي في شركة «السوم العقارية»، سفيان السلامات، أن زيادة العروض في السوق الايجارية حالياً، ترجع إلى ارتفاع التنافسية بين الشركات العقارية في استقطاب مستأجرين جدد أو الحفاظ على نسب إشغال مرتفعة في البنايات التابعة لها.

وأضاف أن العروض تواكب العرض والطلب في السوق بشكل عام، وتدعم مؤشرات التعافي السريع في الطلب على الإيجارات عقب التداعيات التي فرضتها جائحة «كورونا» خلال الفترة السابقة.

وذكر السلامات، أن عرض منح أشهر مجانية تصل إلى أربعة أشهر، الذي طرحته بعض الشركات أخيراً، كان يتركز في القطاعات التجارية والصناعية بشكل أكبر، لكن تحوله إلى القطاع السكني يؤشر إلى زيادة التنافسية التي ظهرت مع عروض مثل تسهيلات السداد الشهري للدفعات الإيجارية بعدما كانت معظم الشركات سابقاً تصر على أربع دفعات أو ست دفعات عند التيسير على المستأجرين، إضافة إلى عروض لم تكن مألوفة من قبل مثل تصديق عقود الإيجارات ومنح أجهزة مطبخ تشمل غسالة وثلاجة وموقد غاز كهدية للمستأجرين الجدد.

تخفيضات

وفي السياق ذاته، أشار المدير العام في شركة «عوض قرقاش» للعقارات، الدكتور رعد رمضان، إلى أن الفترة الحالية تشهد فترة تقليل نسب التخفيضات السعرية على الإيجارات مقارنة بفترات سابقة، مقابل التوسع في عروض ما يسمى «القيمة المضافة» للمستأجرين، والتي تشمل منح امتيازات إضافية، وليس مجرد التركيز فقط على حوافز التخفيض السعري.

عروض ذكية

اعتبر رئيس اللجنة التمثيلية لقطاع العقارات في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، سعيد غانم السويدي، أن عروض الإيجار التي تطرحها شركات عقارية للوحدات السكنية في الشارقة، هي عروض تسويقية ذكية كونها تتيح تسهيلات جديدة للمستأجرين لاستقطابهم مع محاولة الحفاظ على عدم تخفيض الأسعار بنسب كبيرة، وهو من المؤشرات الإيجابية، لاسيما أن معظم تلك العروض تمنح للمستأجرين في العام الأول فقط، لكنها في المقابل تتيح مؤشرات إشغال جيدة للشركات التي تتوسع بطرحها على بناياتها.

وأضاف أن العروض على البنايات الجديدة ترجع إلى كون معظم الشركات التي تتولى إدارة تلك البنايات تسعى من خلال العروض إلى المنافسة لتسكين الوحدات الموجودة فيها بشكل سريع.

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