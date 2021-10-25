«الإمارات للمتداولين» تختار «دبي المالي العالمي» شريكاً استراتيجياً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عقدت جمعية الإمارات للمتداولين في الأسواق المالية، اتفاقاً استراتيجياً مع مركز دبي المالي العالمي لتنظيم المؤتمرين الدولي والعربي لمتداولين في الأسواق المالية نوفمبر المقبل.

وقال رئيس الجمعية، محمد الهاشمي، في بيان اليوم، إن مركز دبي العالمي دخل كشريك استراتيجي بحكم الثقة التي يتمتع بها في الأسواق المالية العالمية ولدى البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الدولة وخارجها.

وأضاف أن المركز عزز ثقة المستثمرين والعاملين في القطاع المالي والأسواق إلى القدوم لدبي وحضور المؤتمرين، مشيرا إلى أن معظم المؤسسات المالية والبنوك المسجلة لدى «دبي المالي العالمي» ستكون حاضرة، وهي قفزة مهمة لدبي ودعم قوي لسياحة الأعمال والمؤتمرات.

ولفت الهاشمي إلى أن مركز دبي المالي، لعب دوراً كبيراً في دعم اقتصاد الإمارة وتعزيز وجهتها كواحدة من أفضل الوجهات المالية في المنطقة والعالم بالنظر إلى التشريعات التي يتمتع بها المركز والتي زادت من ثقة المؤسسات المالية الإقليمية والعالمية في دبي، وفي الوقت ذاته أسهم المركز في تدفق الراساميل إلى دبي بالنظر إلى الجاذبية الكبيرة للاستثمار في الإمارة وإلى ترسانة القوانين الداعمة للمستثمر.

وأوضح أن الجمعية تناقش في نوفمبر المقبل القضايا المهمة التي تشغل رأي العالم اليوم، وهي البيئة والاستدامة والتحفيز المالي وغيرها من القضايا ذات الصلة باقتصاد الدولة ومنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا والعالم.

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