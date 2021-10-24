قصة برج.. البرج الفضي.. مبنى تجاري مع ملعب غولف مصغّر

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يقع البرج الفضي في منطقة «الخليج التجاري»، التي تعتبر أكبر المراكز التجارية في دبي. وقد أطلق المشروع في عام 2007 من قبل «شركة تعمير القابضة للاستثمار»، وتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية فيه عام 2009، واكتمل عام 2011.

يتألف البرج من 31 طابقاً من المساحات التجارية، بارتفاع يبلغ 148 متراً، إضافة إلى المرافق الترفيهية المتنوعة، كما أنه يتميز بإطلالة رائعة على الخور، ويقع على بعد دقائق من شارع الشيخ زايد. يتوافر داخل البرج الفضي نادٍ صحي، كما يشتمل على ملعب غولف مصغر، ويخصص ستة طوابق كمواقف للسيارات. تتنوع العقارات في «الخليج التجاري» بين المكاتب والمحال التجارية والوحدات السكنية، وجميعها تتوافر للبيع والتأجير بإطلالات بحرية خلابة، وتعتبر من أكثر المناطق ازدهاراً وطلباً في دبي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news