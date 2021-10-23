«سياحة عجمان»: «جيتكس» فرصة لاستعراض الحلول السياحية

المصدر: عجمان ■ الإمارات اليوم

اختتمت دائرة التنمية السياحية في عجمان مشاركتها بفعاليات «جيتكس غلوبال2021»، مؤكدة أنها استعرضت آخر التقنيات والمشروعات والخدمات الذكية، فضلاً عن تطوير الحلول السياحية للمعنيين بالقطاع السياحي ولزوار الإمارة.

وأشارت الدائرة التي شاركت تحت مظلة «حكومة عجمان»، إلى إطلاقها حزمة من مشروعاتها وبرامجها الذكية، ومنها نظام التفتيش والتصنيف السياحي الذكي، وهو نظام داخلي يحتوي على خريطة تفاعلية، يتم من خلالها استقبال طلبات تصنيف المنشآت الفندقية والسياحية في عجمان، وإدارة عمليات التفتيش في الإمارة، ومعرفة حالة الرخص والفعاليات القائمة والمنتهية.

ويتضمّن النظام خصائص أبرزها إصدار تقارير تصنيف المنشآت إلكترونياً، والمخالفات وتقارير زيارات التفتيش إلكترونياً، والتسلّم الإلكتروني للإشعارات المخالفة للمنشآت، إضافةً إلى خريطة تفاعلية وواجهة عرض مؤشرات أداء الخدمة لقياس عمليات التفتيش والتصنيف للمنشآت.

كما استعرضت الدائرة خلال المشاركة المميزات المتعدّدة لنظام التصنيف الذاتي الذي يقوم بإشراك المتعاملين في عملية تصنيف المنشآت، وكشفت عن المميزات الجديدة التي يقدمّها التطبيق الهاتفي لـ«متحف عجمان»، والذي يهدف إلى الترويج للمتحف ومعالمه.

وقال المدير العام لدائرة التنمية السياحية في عجمان، صالح محمد الجزيري، إن مشاركة الدائرة في المعرض فرصة لتعريف الجمهور بأحدث التجارب التقنية والمشروعات المبتكرة التي أطلقناها في مجالات عدة، شملت تطوير الحلول السياحية للمعنيين بالقطاع السياحي ولزوار الإمارة، من خلال عرض التطبيقات الذكية، وتقديم المعلومات والتسهيلات اللازمة التي تجعل تجربتهم استثنائية.

وأضاف أنه تم خلال المعرض عقد العديد من اللقاءات مع الشركاء، كما تم الاطلاع على أحدث التقنيات المستخدمة في القطاع السياحي، مؤكداً حرص الدائرة على مواكبة التطور التقني بشكلٍ مستمر، وتوفير أفضل الخدمات الذكية، بهدف رفع معدلات رضا الزوار والمتعاملين، وتحقيق سعادتهم.

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