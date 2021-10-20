«دبي المالي العالمي» يتعاون مع مؤسسة إسرائيلية لدعم التكنولوجيا المالية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلن مركز دبي المالي العالمي، ومؤسسة «ستارت آب نيشن سنترال» (Start-Up Nation Central) غير الربحية، التي تتخذ من تل أبيب مقراً لها، توقيع اتفاقية تهدف إلى إرساء علاقات جديدة بين دولة الإمارات وإسرائيل لدعم قطاع الابتكار.

ووقع الاتفاقية كل من نائب الرئيس للشراكات الاستراتيجية في «ستارت آب نيشن سنترال»، إليران إليمالك؛ والرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي، سلمان جيفري.

وأفاد بيان صدر أمس، بتعهد الطرفين بالعمل معاً على تعزيز علاقات الأعمال التي تصب في مصلحة البلدين، خصوصاً في مجالي التكنولوجيا المالية والأمن الرقمي.

وفي إطار استراتيجيات «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي، يقدم المركز أكثر منظومات الأعمال شمولية في المنطقة متخصصة بالتكنولوجيا المالية ورأس المال الاستثماري؛ بما في ذلك برامج المسرّعات المبتكرة في الـ«فينتك هايف».وقال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري: «بات لدينا اليوم فرصة لتعزيز علاقات الأعمال بين دولة الإمارات وإسرائيل، لاسيما في قطاع التكنولوجيا المالية».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «ستارت آب»، آفي حسون، إن «مركز دبي المالي العالمي يعتبر شريكاً استراتيجياً فيما يتعلق بالتكنولوجيا المبتكرة عموماً، والتكنولوجيا المالية خصوصاً».

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