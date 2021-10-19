مجلس إدارة "الشارقة الإسلامي" يوافق على رفع نسبة تملك الأجانب إلى 40%

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلن مصرف الشارقة الإسلامي اليوم، عن موافقة مجلس إدارته على رفع نسبة تملك الأجانب في أسهم المصرف إلى 40%، تمهيداً لعرضها على الجمعية العمومية للمصرف لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تاتي استجابة للطلب القوي من المستثمرين.

وقال الرئيس التنفيذي للمصرف، محمد عبد لله، إن "المصرف شهد تحسناً ملحوظاً في أداء سعر السهم منذ بداية العام الجاري، ومن هنا فإن زيادة نسبة تملك الاجانب إلى 40% تمثل حافزاً إضافياً جديداً لتعزيز أداء المصرف، مع استمرار مواكبته للتعافي المتسارع الذي تشهده البيئة الاقتصادية الحالية".

وأضاف عبدالله في بيان أن "نتائج النصف الأول من العام الجاري، أظهرت مرونة المصرف في هذه الأوقات المليئة بالتحديات، في ظل وجود توجه إيجابي عبر جميع المقاييس الرئيسة من حيث الربحية والنمو ورأس المال والسيولة".





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