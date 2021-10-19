تقنيات تنبؤية ذكية لترخيص المنشآت الصحية الخاصة

المصدر: دبي ■ وام

تعرض وزارة الصحة ووقاية المجتمع، خلال مشاركتها في «أسبوع جيتكس للتقنية 2021»، خدمتي «تقييم مزاولي المهن الصحية» و«موافقات ترخيص المنشآت الصحية الخاصة»، من خلال توظيف التقنيات التنبؤية الذكية.

وتهدف الخدمتان إلى إسعاد المتعاملين، وتحسين تجربتهم، وتقليل مدة إنجاز معاملاتهم، وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، فضلاً عن مواءمة التطور السريع للخدمات الذكية وتعزيزها، وتتضمنان خاصية التصفح المشترك مع التحكم بما يمكن أن يراه مقدم الخدمة حول إدخال المعلومات الشخصية، إضافة إلى الدعم التنبؤي لخيارات المتعامل بتحليل ملفاته الشخصية، حتى لا يقوم بتحميل أي مستندات جديدة، وعليه سيتوقع النظام الخدمات المرتبطة التي قد يطبقها المستخدم بعد ذلك.

كما توفر الخدمتان مكالمات مرئية، وتواصلاً بصرياً، للحصول على تجربة إنسانية تفاعلية، تتيح موظف دعم من الوزارة لتعبئة البيانات، حيث ينحصر دور المتعامل في تأكيد المعلومات فقط كتابياً أو صوتياً، حسب تفضيلات المتعامل.

وأكد مدير إدارة تقنية المعلومات، سمير الخوري، أن مسيرة رقمنة الخدمات التي تقدمها الوزارة للمتعاملين حققت نقلات نوعية، لتسريع التحول الرقمي، وابتكار الحلول القائمة على تكنولوجيا المستقبل.

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