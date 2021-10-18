"دبي الرقمية": استراتيجية المعاملات اللاورقية تسجل 1.3 مليار درهم وفورات مالية

المصدر: أحمد الشربيني- دبي

أعلنت هيئة دبي الرقمية أن "استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية" حققت ما نسبته 98.86٪ من مستهدفاتها في مجال رقمنة المعاملات الرئيسة على المستويين الداخلي والخارجي، وذلك بالنسبة لـ 43 جهة حكومية مشاركة في الاستراتيجية، لافتة إلى أن الاستراتيجية استطاعت الاستغناء عن 331 مليون ورقة وتحقيق وفورات مالية بمبلغ 1.مليار درهم

وأشارت على هامش لقاء صحافي عقدته في معرض "جيتكس للتقنية 2021" في مركز دبي التجاري العالمي، بحضور الأمين العام للمجلس التنفيذي في دبي، عبدالله البسطي، إلى أن الجهات الحكومية المشاركة في الاستراتيجية تقدم ما يزيد على 1800 خدمة رقمية فيما تزيد عملياتها الرئيسة على 10500 عملية.

وأوضح المدير العام لهيئة دبي الرقمية، حمد المنصوري، أن "هذا الإنجاز يأتي ترجمة للأهداف الاستراتيجية لحكومة دبي في جعلها عاصمة رقمية"، مضيفا أن "التكامل في العمل الحكومي الذي يعد ركيزة أساسية في عملية التحول الرقمي، حقق نقلة نوعية مع نجاح الجهات في أتمتة العمليات والاستغناء عن أكثر من 331 مليون ورقة كانت تستخدم في انجاز المعاملات، وكذلك تحقيق أكثر من 1.3 مليار درهم وفورات مالية، بالإضافة إلى أكثر من 14 مليون ساعة على المستوى الحكومي، مما ينعكس إيجاباً على البيئة ويحمي أكثر من 39 ألف شجرة كانت تستخدم لصناعة الورق".

وأضاف أنه "تم الاحتفاء بالجهات الحكومية التي طبقت "استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية" بنسبة 100% والتي تم منحها "ختم 100% لا ورقية"، لافتا إلى أن "أن دبي تخطو خطوة جديدة ومهمة في مسيرتها نحو رقمنة الحياة بكافة عناصرها، مدعومة برؤية ثاقبة لقيادتها الرشيدة، التي وضعت أمامها هدفاً واضحاً وهو تحويل دبي إلى حكومة رقمية بالكامل بحلول ديسمبر 2021 بحيث تصبح جميع معاملاتها لا ورقية".

وأوضح أن "دبي الرقمية كرمت بالإضافة إلى الجهات الأربعة الأولى (هيئة كهرباء ومياه دبي، بلدية دبي، مركز دبي للإحصاء، ومجلس دبي الرياضي) التي حازت الختم 100% لا ورقية مارس الماضي، نحو 19 جهة حكومية جديدة انضمت إلى قائمة الجهات التي طبقت استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية بنسبة 100%، وهي: الأمانة العامة للمجلس التنفيذي دبي، الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب-دبي، هيئة الصحة بدبي، هيئة الطرق والمواصلات، القيادة العامة لشرطة دبي، دائرة الأراضي والأملاك، مؤسسة مشاريع الطيران الهندسية، دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، هيئة دبي للثقافة والفنون، دائرة السياحة والتسويق التجاري -دبي، دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، هيئة المعرفة والتنمية البشرية، مؤسسة دبي للمستقبل، اللجنة العليا للتشريعات، مؤسسة الاتصالات المتخصصة – نداء، مركز الجليلة لثقافة الطفل، جهاز الرقابة المالية.

وأضاف، نحن فخورون بما حققته حكومة دبي من إنجازات لافته في مسار التحول الرقمي الشامل، وكذلك بنجاح عدد من الجهات الحكومية بالحصول على "ختم 100% لا ورقية" وضمان التخلص التام من استخدام الورق في جميع المعاملات الداخلية والخارجية ومعاملات المتعاملين، وفي هذا الإطار لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر والتقدير إلى كافة المؤسسات التي عملت معاً بروح الفريق الواحد المتكاتف، ونجحت في تحقيق ما نراه اليوم من إنجازات. إن هذه الروح الجماعية هي التي تجعلنا واثقين من تحقيق المزيد من المستهدفات، وصولاً إلى الحياة الرقمية الذكية التي ترسخ المكانة العالمية الرائدة لدبي".

بدوره قال المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية، وسام لوتاه، إن " خارطة طريق "استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية" قد أسفرت عن عدة مخرجات رئيسية، تمثلت في إعادة هندسة العمليات وتفعيل الاستخدام الأوسع للهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني. مع خلقها لترابط متكامل للأنظمة وتبني نظم التخطيط للموارد الحكومية، فضلاً عن مساهمتها في تطوير التشريعات الرقمية الداعمة. والتي شكلت مجتمعة عوامل جوهرية لنجاح الاستراتيجية وتحقيقها مستويات أداء مرتفعة خلال مدة زمنية محددة.

وأضاف أن " إنجازات "استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية" ستشمل جميع مناحي الحياة من خلال الحد من استهلاك الورق بنسبة كبيرة، حيث ستسهم في توفير ملايين الدراهم وساعات العمل في مختلف الجهات الحكومية. كما ستسهم الاستراتيجية بمرور الوقت في إعادة تشكيل ثقافات العمل الداخلية وتغيير أسلوب تفكير المتعاملين، عبر تشجيعهم على تبني المعاملات والإجراءات اللاورقية، وهذا بحد ذاته هدف مهم يخدم بشكل كبير التحول الرقمي الشامل لإمارة دبي، ويجعل من الرقمنة الخيار الأول لدى جميع الناس وفي مختلف جوانب حياتهم".

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