إنشاء مركز للأصول الرقمية و«بلوك تشين» في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت المنطقة الحرة التابعة لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، وشركة «سي إن مينا» القابضة، الشركة الأم لـ«كوين مينا» المتخصصة في تبادل الأصول الرقمية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، عن توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى إنشاء مركز للأصول الرقمية وتقنية «بلوك تشين» في مركز دبي التجاري العالمي.

وأفاد المركز في بيان، بأنه تم توقيع الاتفاقية في جناح «كوين مينا» خلال قمة مستقبل الـ«بلوك تشين»، إحدى الفعاليات التي يينظمها معرض «جيتكس 2021».

ووقع مذكرة التفاهم، نائب الرئيس لعمليات المنطقة الحرة في مركز دبي التجاري العالمي، عبدالله البنا، والفريق المؤسس لشركة «كوين مينا».

وتعتزم الشركتان من خلال المذكرة، التعاون لإنشاء مركز للأصول الرقمية و«بلوك تشين»، في خطوة تشجع الشركات الكبرى في المنطقة والعالم على إنشاء فروع لها في المنطقة الحرة التابعة لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، حيث توفر سلطة المركز، منظومة عمل مميزة ومنظّمة للشركات التي تبحث عن فرص محلية ودولية، كما تُعد المنطقة الحرة بيئةً مثالية لأعمال الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة محلياً، فضلاً عن إمكانية الوصول إلى الأسواق الدولية.

كما يتعاون الطرفان على تمهيد الطريق نحو إرساء بيئة تنظيمية مثالية داخل المنطقة الحرة.

وتهدف الاتفاقية إلى إرساء أسس للحوار المتبادل ووضع أطر لتحديد أوجه التعاون بين الطرفين في المستقبل، إضافة إلى نقل مقر شركة «سي إن مينا» القابضة في الإمارات إلى المنطقة الحرة التابعة لسلطة مركز دبي التجاري العالمي لإنشاء مركز مخصص لاستقطاب المواهب وتلبية احتياجاتها المستقبلية في مجالات الهندسة والامتثال والتوريد.

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