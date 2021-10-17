"دبي للسلع المتعددة" يفوز بجائزة "أفضل منطقة حرة في العالم"

المصدر: دبي - وام

حصل مركز دبي للسلع المتعددة - المنطقة الحرة العامة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع - على جائزة "أفضل منطقة حرة في العالم للعام 2021" من مجلة "إف دي آي" التي تصدر عن صحيفة "فاينانشال تايمز" وذلك للعام السابع على التوالي.

وتعد هذه الجائزة المرموقة وهي أرقى تكريم وتقدير يمكن أن تحصل عليه منطقة حرة بمثابة شهادة على الأداء الاستثنائي لمركز دبي للسلع المتعددة طوال عام 2020 والجهود التي بذلها لدعم وتمكين نجاح مجتمع الأعمال.

كما حصل مركز دبي للسلع المتعددة على أفضل منطقة حرة في الشرق الأوسط للعام الحالي، وأفضل منطقة حرة في الشرق الأوسط من حيث استقطاب كبرى العلامات التجارية، إلى جانب جائزة التميز العالمية على مستوى الشرق الأوسط علاوة على تكريم شرفي على الاستجابة لجائحة كوفيد-19 والاستثمار في البنية التحتية والشركات الصغيرة والمتوسطة وإعداد تقارير الاستدامة والقيادة.

وقال أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة : إن الحصول على جائزة مجلة "إف دي آي" لأفضل منطقة حرة في العالم للعام الحالي للمرة السابعة على التوالي ليس فقط شهادة على القيمة والفرصة المتاحة لدى مركز دبي للسلع المتعددة بل على مرونته في مواكبة الطلب العالمي وبقيامنا بذلك لم ندعم فقط الأعضاء الحاليين لدينا خلال عام 2020 بل حققنا أيضا أرقاماً قياسية في تسجيل الشركات الجديدة بفضل حزم دعم الأعمال التي نطرحها والتي قدمت العديد من الإعفاءات والمزايا للقطاعات المختلفة مع توسيع خدماتنا الموجودة مسبقا عبر الإنترنت إلى جنب افتتاح مكاتب تمثيلية دولية في تل أبيب وشنجن ومركز الكريبتو ومركز الكاكاو الجديدين التابعين لمركز دبي للسلع المتعددة اللذين يقدمان فرصا متزايدة للشركات من جميع الأنواع لتصبح جزءا من مجتمعنا المتنوع للغاية والاستفادة من الربط العالمي لدينا والذي لا مثيل له.

وترتكز جوائز التميز للقيادة على قدرة مركز دبي للسلع المتعددة على التكيف بسرعة مع المشهد الوبائي وتقديم الإغاثة وأبحاثه الرائدة حول مستقبل التجارة.

ويتناول تقرير "مستقبل التجارة" الحائز على عدد من الجوائز تأثير الجغرافيا السياسية والتكنولوجيا وجائحة كوفيد-19 والاتجاهات الاقتصادية العالمية مع التركيز على نمو التجارة وسلاسل التوريد والتمويل التجاري والبنية التحتية والاستدامة بالإضافة إلى أن التقرير يقدم توصيات واضحة وملموسة بشأن السياسة التجارية للحكومات والشركات.

وقد تم تحميل التقرير الذي ينشر مرتين في السنة منذ عام 2016 أكثر من 500 ألف مرة.

وتلقى مركز دبي للسلع المتعددة "إشادات شرفية" لتقاريره المتعلقة بالاستدامة بناء على اعتماد إطار عمل 5C المعزز للاستدامة وتعزيز البنية التحتية الذكية والمستدامة للمنطقة والتحول الرقمي والشفافية.

وتقدر الجائزة التقدم الذي أحرزه مركز دبي للسلع المتعددة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والالتزام بالاتفاق العالمي للأمم المتحدة وكلها مفصلة في تقرير الاستدامة السنوي لمركز دبي للسلع المتعددة، وتم تقييم أكثر من 70 منطقة حرة من جميع أنحاء العالم وفقا لمجموعة من المعايير متعددة التخصصات.

وضم فريق التحكيم للجوائز طاقم التحرير المتخصص في صحيفة فايننشال تايمز ولجنة من الحكام المستقلين لكل منطقة وسجل الفريق كل ترشيح في فئات بما في ذلك الإستراتيجية والاستجابة لجائحة كوفيد-19 وتطوير البنية التحتية وتعزيز الاستدامة ومشاريع الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

وعلى الرغم من بيئة الأعمال التي تشكلت بفعل الجائحة ..سجل مركز دبي للسلع المتعددة رقما قياسيا في عدد الشركات الجديدة التي انضمت إلى المركز في عام 2020 حيث وصل عددها إلى 2025 وهو أعلى عدد للشركات المسجلة في خمس سنوات .. وأسهمت في ذلك إلى حد كبير حزمة دعم الأعمال التي تم طرحها في شهر مارس 2020 وهي أكبر حزمة حوافز يطلقها مركز دبي للسلع المتعددة على الإطلاق حيث قدم مجموعة واسعة من الحوافز والخدمات ذات القيمة المضافة لكل من الشركات الحالية والجديدة.

واستفادت أكثر من 8000 شركة من أكثر من 13000 عرض إغاثة وحوافز على مدار العام مع إبداء اهتمام من جهات في أكثر من 149 دولة .. ونظرا لاستجابة السوق الإيجابية تم توسيع الحزمة وتمديدها حتى نهاية عام 2020.

كما دخل مركز دبي للسلع المتعددة في شراكة مع مؤسسات مالية وبالتحديد بنك الإمارات دبي الوطني وبنك المشرق لتوفير حلول مصرفية مرنة للشركات الجديدة والقائمة مصممة لتلبي احتياجاتها لتجاوز تأثير الجائحة.

واستمر الأداء القياسي لمركز دبي للسلع المتعددة في عام 2021 .. وكانت الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام تمثل أفضل فترة تسعة أشهر على الإطلاق لمركز دبي للسلع المتعددة بالنسبة لعدد الشركات الجديدة المسجلة وتضمن ذلك أفضل أشهر يونيو وأغسطس وسبتمبر على الإطلاق.

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