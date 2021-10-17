«اتصالات»: «الجيل الخامس» محور حلول الاتصالات المتقدمة والرقمنة

قال الرئيس التنفيذي لشركة «اتصالات الإمارات»، مسعود محمد شريف محمود، إن تقنية الجيل الخامس (5G)، تعتبر محور حلول الاتصالات المتقدمة والرقمنة، مشيرا إلى أن الشركة اتخذت خطوات كبيرة على مر العقود الماضية للمساهمة بشكل محوري في رقمنة الخدمات لمختلف القطاعات وتحويل أساليب وأنماط الأعمال والتعلم والترفيه لتتوافق مع توجهات التحول الرقمي ومتطلبات المرحلة الراهنة والمستقبلية.

وأضاف محمود في حوار مع وسائل الإعلام على هامش فعاليات «جيتكس غلوبال 2021»، أن الشركة تسير بخطى ثابتة ومدعمة بأسس الابتكار، بهدف تعزيز تجارب المتعاملين والمشاركة الفعالة في دعم أبرز الفعاليات التي تشهدها الدولة وتزويدها بأحدث شبكات الاتصالات والخدمات الذكية التي تعكس للعالم بأسره مدى تقدم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدولة.

وأفاد محمود بأن «اتصالات» تقدم في جناحها بمعرض «جيتكس»، لمحة مستقبلية لقطاعات النقل والرعاية الصحية وتجارة التجزئة والتعليم والترفيه المنزلي والأعمال التجارية التي تعرض استخدامات شبكة الجيل الخامس عبر تلك القطاعات وكيف يمكن تطبيق الحلول المبتكرة في بيئتنا لتصبح حقيقة رقمية، كما يمنح قسم التنقل في الجناح نظرة ثاقبة لمستقبل النقل ذاتي القيادة.

ولفت إلى أن «الروبوتات» الشبيهة بالبشر ستتفاعل مع زوار الجناح، موضحا أنه يمكن لـ«الروبوتات» المزوّدة بتقنيات الجيل الخامس أن تدعم العمليات الصناعية بتقنيات الواقع الافتراضي.

وذكر محمود أنه يمكن للزوار أيضا إلقاء نظرة خاطفة على مستقبل الرعاية الصحية باستخدام «الروبوتات» التي تساعد في الإجراءات المعقدة والحساسة؛ كما يمكن للزوّار الاطلاع على دور التقنيات «الروبوتية» خلال حقبة ما بعد الجائحة في جعل التعليم تجربة تفاعلية وأيضاً إعادة تعريف المنزل الذكي بتقنيات غامرة.

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