قصة برج.. «سابا».. 3 أبراج على «بحيرات جميرا»

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

«أبراج سابا» مجمع متعدد المباني في منطقة «أبراج بحيرات جميرا»، يتألف المشروع من ثلاثة مبانٍ فردية: «سابا 1»، وهو مبنى تجاري، «سابا 2»، و«سابا 3»، وهما برجان سكنيان.

تم تصميم المشروع من قبل «شركة سابا للعقارات» عام 2007، وتضم المباني السكنية شققاً سكنية عصرية بمواصفات مميزة، فيما تشمل المرافق الترفيهية مقهى على السطح، وصالة ألعاب رياضية، ومسبحاً أولمبياً.

تقع الأبراج الثلاثة على مقربة من العديد من المعالم الشهيرة، مثل: منطقة «مرسى دبي»، والمنطقة الحرة للتكنولوجيا والإعلام في دبي، و«نخلة جميرا»، فيما تتعدد خيارات المطاعم الراقية والمتاجر العالمية ومحال السوبرماركت القريبة، والمدارس المعروفة، ومختلف المتنزهات الخضراء الواسعة ومراكز اللياقة البدنية.

الأبراج قريبة كذلك من ممشى «دبي مارينا»، كما تقع بالقرب من مضمار جبل علي للخيول.

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