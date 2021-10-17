اتفاقية لدعم الشركات وتشجيع تبادل البعثات التجارية مع غانا

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

وقعت «دبي الجنوب»، أكبر مشروع للتطوير الحضري يركز على الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، مذكرة تفاهم مع «مركز غانا لترويج الاستثمار»، الوكالة المسؤولة عن جذب الاستثمار والترويج، التابعة مباشرة لمكتب الرئيس الغاني، وذلك لتعزيز التعاون الاقتصادي الشامل، والتجارة الثنائية والاستثمار.

وتم توقيع الاتفاقية في قاعة أبوظبي بمركز «بيزنس كونيكت» في موقع «إكسبو 2020 دبي»، من قبل كل من المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في «دبي الجنوب»، محسن أحمد، والرئيس التنفيذي لمركز غانا لترويج الاستثمار، يوفي غرانت، بحضور الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، خليفة الزفين.

ويهدف الطرفان من وراء الاتفاقية إلى تأسيس بيئة جذابة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع تبادل البعثات التجارية، والمساعدة على إعداد برامج الأعمال، وتسهيل التعارف بين الشركات، وتبادل المعلومات بين الطرفين.

وقال المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في «دبي الجنوب»، محسن أحمد، إن الاتفاقية الثنائية تأتي لتعزيز البيئة المثالية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز العلاقات الاقتصادية.

وأضاف: «وضعت قيادتنا لنا خريطة طريق استراتيجية طويلة الأمد، ويمكننا الاستناد إليها لتحقيق النتائج المثلى في تعزيز العلاقات مع الكيانات الأخرى في العديد من دول العالم»، لافتاً إلى أن الاتفاقية تأتي بعد فترة وجيزة من انطلاق «إكسبو 2020 دبي»، الذي يمهد الطريق لاقتصاد عالمي مرن، ويساعد على تمكين التواصل القوي بين الشعوب والشركات حول العالم.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمركز غانا لترويج الاستثمار، يوفي جرانت، أن «إكسبو 2020 دبي» يقدم فرصة رائعة للترويج للفرص الاستثمارية التي توفرها غانا أمام المستثمرين في جميع أنحاء العالم.

وأشار إلى أن مشاركة غانا في المعرض من شأنها أن تعزز القطاعات المهمة، بما في ذلك الصحة، والإسكان، والبناء والتصنيع، والتكنولوجي، والاقتصاد الرقمي، والسياحة، والفنون الإبداعية، والزراعة.

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