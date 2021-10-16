مجلس إدارة «الشارقة الإسلامي» يوافق على تملك الأجانب بنسبة 40%

المصدر: الشارقة ــ الإمارات اليوم

أعلن مصرف الشارقة الإسلامي، ارتفاع أرباحه الصافية بنسبة 29.6%، بعد أن سجل صافي ربح قدره 458 مليون درهم عن فترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2021، مقارنة بـ 353.4 مليون درهم عن الفترة نفسها من العام السابق، ما انعكس على ارتفاع أرباحه التشغيلية بنسبة 29.3%، والتي بلغت 652.9 مليون درهم، مقابل 504.8 ملايين درهم عن الفترة نفسها من العام 2020.

وأفاد المصرف في بيان له، بأن مجلس الإدارة ناقش السماح للمستثمرين الأجانب (الجنسيات كافة) بتملك أسهم مصرف الشارقة الإسلامي بنسبة 40%، ووافق المجلس على المقترح، على أن يرفع هذا الاقتراح إلى الجمعية العمومية، لمناقشته واتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.

الإيرادات والمخصصات

وأفاد المصرف بأنه على الرغم من التعافي الجزئي من الظروف الاستثنائية بما يخص فيروس كورونا المستجد، واستمراراً لسياسة التحوط المتبعه للمصرف، لمواجهة التحديات الناتجة عن الظروف التشغيلية التي يمر بها الاقتصاد العالمي في ظل الجائحة، فقد ارتفعت صافي مخصصات انخفاض القيمة، والتي وصلت إلى 194.8 مليون درهم مقارنة بمبلغ 151.4 مليون درهم عن الفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع قدره 43.5 مليون درهم، ما يعادل 28.7%.



ولفت المصرف إلى أن نمو صافي أرباحه يشير إلى الأداء القوي في جميع وحدات أعمال المصرف، ونتيجة لذلك ارتفع صافي ايرادات المنتجات التمويلية والاستثمارية بنسبة 16.3%، ليبلغ 812.3 مليون درهم مقارنةً بـ 698.4 مليون درهم عن الفترة نفسها من العام الماضي، في ما ارتفعت صافي الرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى بنسبة 17.6% لتصل إلى 246.5 مليون درهم مقارنه بـ 209.6 ملايين درهم.

بدورها، أظهرت الميزانية العمومية للمصرف، ارتفاع إجمالي الأصول بنسبة 1.7%، لتصل إلى 54.5 مليار درهم كما في 30 سبتمبر2021 مقارنة بمبلغ 53.6 مليار درهم عن العام الماضي.

سيولة قوية

واستمر المصرف بالاحتفاظ بنسبة سيوله قوية لاستخدامها للفرص المستقبلية، إذ بلغت 12.9 مليار درهم بمعدل 23.6% إلى إجمالي الموجودات، مقارنه بـ 11.2 مليار درهم ما نسبته 20.9% من إجمالي الموجودات عن نهاية العام السابق، كما بلغ معدل التمويل إلى الودائع نسبة 80.4%، ما يعكس قوة ومتانة السيولة المتاحة للمصرف.

وذكر المصرف إلى أنه استمر في تنويع محفظته التمويلية في مختلف القطاعات الإقتصادية، واتباع سياسة إئتمان حكيمة تأخذ بعين الإعتبار جميع المستجدات المصاحبه للجائحة، وتأثيرها على الأسواق المالية، إذ استقر إجمالي تمويلات المتعاملين عند مبلغ 29.6 مليار درهم بارتفاع طفيف بمبلغ 282.5 مليون درهم ونسبته 1% عن مستوى نهاية العام الماضي.

بدورها، ارتفعت الودائع بنسبة 9.3% ليصل إجمالي الودائع إلى 36.7 مليار درهم، مقارنة بمبلغ 33.6 مليار درهم بنهاية عام 2020.

وأكد مصرف الشارقة الإسلامي أنه يتمتع بقاعدة رأسمال قوية، إذ بلغ إجمالي حقوق المساهمين في نهاية يونيو 2021 مبلغ 7.7 مليارات درهم، تمثل 14.1% من إجمالي موجودات المصرف، وبهذا حافظ المصرف على ارتفاع نسبة كفاية رأس المال وفقا لمقررات بازل III عند اعلى مستوياتها في الآونه الأخيرة، إذ بلغت 21.21%.



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