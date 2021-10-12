اقتصادية دبي: 6928 رخصة جديدة في سبتمبر بنمو 68%

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تواصل دبي ترسيخ موقعها وجهةً مفضلةً للأعمال في المنطقة، ومركزاً رئيساً للأنشطة الاقتصادية على اختلاف أحجامها، إذ كشف تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، أن إجمالي عدد الرخص الجديدة، التي تم إصدارها خلال سبتمبر 2021، وصل إلى 6928 رخصة، بنمو قدره 68% مقارنةً بالفترة ذاتها لعام 2020، التي تم خلالها إصدار 4113 رخصة، ما يؤكد جاذبية دبي للراغبين في مزاولة الأنشطة التجارية، وزيادة ثقة مجتمع الأعمال باقتصادها وما يوفره من فرص للنجاح.

وأكد بيان، صدر أمس، أن الأرقام تبرز المنحنى الصاعد للمسيرة التنموية الطموحة في دبي، والتوجهات القوية لاقتصادها نحو مزيد من التميز، في ضوء التسهيلات الكبيرة الممنوحة لتيسير مزاولة الأعمال، وتبسيط اشتراطات وإجراءات بدء الأعمال في الإمارة، بما لذلك من أثر في الارتقاء بتنافسية بيئة الأعمال إلى مستويات رائدة عالمياً.

توزيع الرخص

وتوزعت الرخص الجديدة، التي تم إصدارها خلال سبتمبر 2021، على حسب فئة الرخصة، حيث جاءت في مقدمتها الرخص المهنية بنسبة 56%، تلتها «التجارية» بنسبة 43%، وتوزعت النسبة الباقية على «السياحية» و«الصناعية».

وسلط التقرير الضوء على توزيع هذه الرخص بحسب المناطق الرئيسة في إمارة دبي، إذ كانت الحصة الكبرى لمنطقة بردبي بإجمالي 4658 رخصة، ثم منطقة ديرة التي سجلت 2264 رخصة، فيما سجلت منطقة حتّا ست رُخص جديدة، في حين توزعت الرخص الأخرى على مناطق: الفهيدي، برج خليفة، بور سعيد، المرر، مجمع دبي للاستثمار الأولى، نايف، المرقبات، الكرامة، المركز التجاري الأول، والقرهود.

الشكل القانوني

وأشار التقرير إلى أن «المؤسسات الفردية» شكَّلت ما نسبته 36% من إجمالي الرخص الجديدة، التي تم إصدارها خلال سبتمبر 2021، بحسب الشكل القانوني، في حين استحوذت «الشركات ذات المسؤولية المحدودة» على نسبة 25.5%، تبعتها «الأعمال المدنية» بنسبة 22%.

وضمت بقية قائمة الأشكال القانونية: شركات ذات مسؤولية محدودة - الشخص الواحد، وفروع لشركات مقرها في إمارة أخرى، وفروع شركات أجنبية، وفروع شركات/‏‏ مؤسسات مقرها منطقة حرة، وفروع شركات خليجية.

إجمالي المعاملات

وأوضح التقرير أن إجمالي معاملات التسجيل والترخيص التجاري، المُنجزة خلال سبتمبر 2021، وصل إلى 26 ألفاً و232 معاملة، بنمو قدره 12% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2020، عندما وصل إجمالي المعاملات آنذاك إلى 23 ألفاً و455 معاملة.

بدورها، بلغت عملية حجز الأسماء التجارية 7404 إجراءات، بنمو قدره 40% مقارنةً بسبتمبر 2020 الذي سجل 5274 إجراء. كما وصل عدد الموافقات المبدئية 6057 إجراء، بارتفاع قدره 49% مقارنةً بسبتمبر 2020 الذي سجل 4072 إجراء، في حين زادت نسبة التصاريح التجارية بنسبة 22% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ تم إصدار 903 تصاريح خلال سبتمبر 2021، و743 تصريحاً خلال سبتمبر 2020.

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• الرخص توزعت بين «مهنية» و«تجارية» و«سياحية» و«صناعية».

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