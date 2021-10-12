«ائتمان الصادرات» الإماراتية والإيطالية تدعمان مشروعات التنمية المستدامة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

ناقشت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، خلال اجتماع مع نظيرتها الإيطالية، شركة «ساتشي»، آخر المستجدات حول تعاونهما المشترك لدعم مشروعات التنمية المستدامة، بما يتماشى مع الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية في كلا البلدين.

وأشار بيان صادر أمس، إلى أن الاجتماع الذي عقده الجانبان في مكتب «الاتحاد لائتمان الصادرات» بدبي، يأتي في إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الطرفين في عام 2018 ضمن فعاليات الدورة السادسة للجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وإيطاليا التي عقدت في وزارة التنمية الاقتصادية في روما، والتي وضعت الإطار العام لتعزيز الفرص التجارية بين البلدين.

واجتمع الوفد الإيطالي الذي ترأسه رئيس شركة «ساتشي»، رودولفو إيروري، مع الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، ماسيمو فالسيوني، وعدد من كبار المسؤولين.

وخلال الاجتماع، ناقش الطرفان مستجدات التعاون في مجال التأمين المشترك وإعادة التأمين في القطاعات الاستراتيجية وتعزيز مشروعات التنمية المستدامة، فضلاً عن دعم حصول هذه المشروعات على تمويلات إسلامية ومستدامة.

وقال إيروري، إن «الشراكة الاستراتيجية بين إيطاليا ودولة الإمارات قطعت شوطاً طويلاً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لكلا البلدين»، لافتاً إلى أن «الاجتماع الأخير بين (الاتحاد لائتمان الصادرات) و(ساتشي)، يعزز بشكل كبير العلاقات التجارية طويلة الأمد بين البلدين».

من جانبه، قال فالسيوني: «بدأت شراكتنا مع شركة (ساتشي) في عام 2018، وقد لعبت دوراً استراتيجياً في دور (الاتحاد لائتمان الصادرات) كمحفز رئيس في دعم الصادرات غير النفطية لدولة الإمارات، والتجارة والاستثمارات وتطوير القطاعات الاستراتيجية».

وأضاف أن «إيطاليا تعد أحد الشركاء التجاريين الرئيسين لدولة الإمارات في الاتحاد الأوروبي، بينما تعد الإمارات أيضاً شريكاً تجارياً رئيساً لإيطاليا في الوطن العربي».

• إيطاليا تعد أحد الشركاء التجاريين الرئيسين للإمارات في أوروبا.

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