«دناتا» تبدأ استخدام الـ «درون» في مستودعاتها

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أبرمت شركة «دناتا» أخيرا، شراكة مع «غاذر إيه آي» (Gather AI)، شركة التقنية الناشئة ومقرها الولايات المتحدة، بدأت بموجبها استخدام طائرات بدون طيار «درون» ذاتية التحكم في مستودعاتها بمطار دالاس فورت وورث الدولي لرقمنة عمليات القبول والتخزين من خلال مراقبة الشحنات بدقة تامة على مدار الساعة.

وأوضحت «دناتا» في بيان اليوم ، أن برنامج الذكاء الاصطناعي المبتكر المعتمد على الـ«درون» يمكنها من مسح بيئة المستودعات، وجمع بيانات المخزون وحساب الحالات وقياس درجة الحرارة وقراءة الرموز الشريطية باستخدام الكاميرات، من دون الحاجة إلى أي بنية تحتية نشطة إضافية، مشيرة إلى أن بيانات المخزون، التي تجمعها الـ«درون»، تظهر مباشرة على جهاز لوحي محمول أو على الـ«ويب» عبر تطبيق سهل الاستخدام.

وأضافت أن الـ«درون» تعمل في درجات حرارة منخفضة تصل إلى 10 درجات مئوية تحت الصفر، ما يتيح الاستفادة من التكنولوجيا في مرافق سلسلة الشحن المبرد المتطورة أيضاً.

ولفتت «دناتا» إلى أنها تخطط لتعميم استخدام الـ«درون» تدريجياً عبر شبكتها العالمية للشحن في السنوات المقبلة.

وقال نائب رئيس قسم العمليات وتطوير المنتجات في «دناتا»، غيوم كروزير: «متحمسون لإطلاق تكنولوجيا الـ(درون) الرائدة في عملياتنا للارتقاء بمناولة الشحنات إلى المستوى التالي».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news