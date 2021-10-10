لوائح تنظيمية جديدة لترخيص الشركات العائلية في «حرة دبي التجاري العالمي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت سلطة مركز دبي التجاري العالمي اليوم، عن لوائح تنظيمية جديدة تشجع الشركات العائلية على تأسيس مكاتب العائلة الواحدة والعوائل المتعددة في المنطقة الحرة.

وأوضحت السلطة في بيان أن اللوائح الجديدة، تلبي احتياجات المؤسسات العائلية، وتوفر منصة جديدة للعوائل الثرية لتأسيس شركات قابضة خارجية في المنطقة الحرة التابعة لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، لإدارة ثرواتها وأصولها واستثماراتها العائلية في مختلف أنحاء العالم من دبي.

وأشارت السلطة إلى أن دبي، تعد من أبرز الوجهات العالمية المفضلة للعوائل فائقة الثراء، حيث شهدت انتقال أكثر من 2000 شخص من أصحاب الثروات الضخمة للإقامة في الإمارة خلال النصف الأول من العام الجاري، كما ارتفع عدد سكان دبي من ذوي الملاءة المالية العالية بنسبة 3.8%، من 52 ألف شخص في ديسمبر الماضي إلى 54 ألف شخص حالياً.

وأكدت أن الآفاق الواعدة لبيئة الأعمال في دبي، تسهم بتوفير وجهة متميزة لأنشطة مكاتب العائلة الواحدة والعوائل المتعددة والصناديق الائتمانية والمؤسسات.

وقال المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، هلال سعيد المري، إن «الشركات العائلية، تعد فئة مهمة في المشهد الاقتصادي العالمي اليوم، وهي جزء أساسي من مجتمع الاستثمار الدولي الأوسع».

وأضاف: «بعد عام مليء بالتحديات الصعبة، أبدت الشركات العائلية في جميع أنحاء العالم مرونة عالية، حيث تتطلّع إلى تنويع أعمالها والتوسّع في أسواق جديدة»، مؤكدا أن «سلطة مركز دبي التجاري العالمي، تدرك الحاجة إلى إطار قانوني وتنظيمي مُتخصص يوفر مزيداً من المرونة والمزايا الأساسية لتأسيس مكاتب العائلة الواحدة والمتعددة في دبي، مما يوفر بيئةً جاذبة تتيح للمكاتب العائلية إدارة أعمالها بنجاح».

وبين المري، أن اللوائح التنظيمية لترخيص مكاتب العائلة الواحدة الصادرة عن سلطة مركز دبي التجاري العالمي، تسمح للمؤسسات الخارجية التي تم تأسيسها من قبل أفراد عائلة واحدة بشكل مباشر، بامتلاك وإدارة ثرواتها وأصولها وشركاتها واستثماراتها المشتركة من خلال تأسيس مؤسسة أو شركة جديدة في المنطقة الحرة، وترخيصها لتعمل انطلاقاً من المنطقة الحرة التابعة لسلطة مركز دبي التجاري العالمي.

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