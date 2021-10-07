«جمارك دبي» تتصدر عالمياً في مؤشرات الابتكار البريطانية والأميركية لـ 2021

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حققت دائرة جمارك دبي، انجازاً عالمياً جديداً في مجال الابتكار، حيث استطاعت الحصول على المركز الأول عالمياً في مؤشر التصنيف البلاتيني من منظمة الأفكار البريطانية، بعد أن حصلت على 12 اعتماداً للتصنيف البلاتيني، منها تسعة اعتمادات بالدرجة الكاملة، متفردة بذلك بين جميع الجهات الحكومية والخاصة في العالم.

وعززت الدائرة هذا الإنجاز بفوزها بفكرة العام الكبرى وتسع جوائز دولية جديدة من «منظمة الأفكار الأميركية 2021»، إذ تمكنت من حصد ستة جوائز ذهبية، وهي المرة الأولى التي تحصل فيها «جمارك دبي» على هذا العدد من الجوائز الذهبية في نهائيات جائزة الأفكار الأميركية.

وأوضح «جمارك دبي» في بيان اليوم، أن جوائز الأفكار الأميركية، التي فازت بها في نهائيات العام الجاري، تشمل الجائزة الذهبية لأفضل مدير تنفيذي داعم للابتكار المؤسسي والتي حصل علها المدير التنفيذي لقطاع التفتيش الجمركي، الدكتور عبدالله بوسناد، كما تشمل الجائزة الذهبية لفكرة العام الكبرى على مستوى العالم عن ابتكار منظومة إعادة تدوير البضائع المقلدة افتراضياً، إضافة إلى الجائزة الذهبية لأفضل ابتكار صديق للبيئة، حيث اُعطيت الجائزتان إلى الدائرة ممثلة بكل من المدير التنفيذي لقطاع السياسات والتشريعات، منصور المالك، ومدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية، يوسف عزير مبارك، فضلا عن الموظف المبتكر، سعيد الكتبي وفريق العمل من إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية.

كما فازت «جمارك دبي» بالجائزة الذهبية لأفضل ابتكار في الأمن والسلامة، والجائزة الذهبية للعام لأفضل ابتكار في الأمن والحماية وحصل عليهما مدير إدارة الدعم الفني، المهندس عادل السويدي.

وحصدت الدائرة كذلك الجائزة الذهبية لأفضل منسق للاتصال والتميز والابتكار وحصلت عليها الموظفة ميثاء خلف، والجائزة الذهبية لأفضل منسق لأنظمة الابتكار المؤسسي للموظف سامي عيسى، والجائزة الفضية للعام لأفضل قدوة للابتكار المؤسسي للوظف ماجد الزرعوني، إضافة إلى الجائزة السنوية الخاصة للعام 2021 من منظمة الأفكار الأميركية والتي أُعطيت إلى مدير أول مركز الابتكار في «جمارك دبي»، حسين الفردان، وكذلك الجائزة السنوية الخاصة لهذا العام لضابط ابتكار في المركز، خالد الزرعوني.

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